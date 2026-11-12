Fin al paro camionero: La Moneda acuerda rebaja del diésel y congelamiento del precio hasta marzo

Jorge Quiroz, titular de Hacienda, explicó que el costo fiscal del acuerdo será de USD 500 millones, precisando que “es un costo asumible, totalmente dentro de lo que son nuestros objetivos de consolidación fiscal, no altera nuestras metas”.

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, anunció que se llegó a un acuerdo con los gremios camioneros que se mantienen movilizados en diversos puntos del país, con lo cual se pone fin a la paralización.

En conferencia de prensa desde La Moneda, y flanqueado por los principales dirigentes de los transportistas, Alvarado fue claro: “Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país en los últimos días y para que todos, las chilenas y chilenos, podamos volver a trabajar tranquilos y a circular por nuestras ciudades sin dificultades y sin problemas”.

“Esa solución ha llegado, espero que las autopistas de nuestro país comiencen a despejarse, que la tranquilidad en las ciudades vuelva a aparecer y mañana sea un feliz día y un mejor amanecer para todas las chilenas y chilenos que seguramente estaban muy expectantes del logro de este acuerdo”, agregó el biministro.

Por su parte, Jorge Quiroz, titular de Hacienda, explicó que el costo fiscal del acuerdo será de USD 500 millones, precisando que “es un costo asumible, totalmente dentro de lo que son nuestros objetivos de consolidación fiscal, no altera nuestras metas”.

La autoridad de Gobierno detalló que la propuesta aceptada es la dada a conocer en la previa por Sergio Pérez y Juan Araya, representantes de los grandes gremios del transporte de carga que no eran parte del conflicto.

Entre las principales medidas está la rebaja en el precio del diésel de $142 por litro, frenando el alza de $42 y de $39 de las bencinas de este jueves, a lo que se sumarán $100 adicionales.

A esto se sumará el congelamiento de los precios de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, el ajuste en los porcentajes de reintegro del impuesto específico al diésel, el que se renovará en diciembre del próximo año, y un mecanismo para eliminar el impacto del impuesto negativo al reintegro del IEP por efecto de la aplicación del MEPCO.

Frente a este acuerdo, el biministro Claudio Alvarado expresó que “espero que las pistas, autopistas de nuestro país comiencen a despejarse. Que la tranquilidad en las ciudades vuelva a aparecer y mañana sea un feliz día y un mejor amanecer”.