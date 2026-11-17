Con una inversión de US$35 millones en su primera etapa, el proyecto iniciará su apertura gradual en noviembre de 2027.

Cenco Malls realizó la ceremonia de primera piedra de su nuevo proyecto comercial en Maipú, dando inicio oficial a la construcción del primer centro comercial de la compañía bajo el formato Premium Outlet.

El nuevo Premium Outlet contará con 18.598 m² construidos e integrará un hipermercado Jumbo, Rincón Jumbo y 33 locales comerciales, además de 1.025 estacionamientos y 508 bicicleteros. El proyecto se desarrollará junto a la tienda Easy que actualmente opera en el sector.

Además, incorporará zonas de descanso, arborización y espacios habilitados para ferias de emprendedores y actividades comunitarias. También contempla mejoras en la conectividad del sector, incluyendo un nuevo acceso con semáforo y una caletera por Camino a Melipilla.

“Con nuestro primer Premium Outlet seguimos ampliando nuestra propuesta comercial con formatos que responden a las necesidades de las personas. En Maipú queremos desarrollar un proyecto que no solo ofrezca nuevas alternativas de compra y servicios, sino que también genere empleo, abra espacios para emprendedores y contribuya al desarrollo del sector. Queremos que sea un lugar de encuentro para los vecinos y un aporte concreto a la comuna”, señaló Sebastián Bellocchio, gerente general de Cenco Malls.

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú indicó que “hay una alianza virtuosa cuando desde el municipio, con las empresas privadas y con la Cámara Chilena de la Construcción, somos capaces de coordinarnos y facilitar que este tipo de inversiones lleguen a Maipú. Este proyecto va a generar nuevos servicios, nuevos empleos y un mejoramiento concreto en un eje de la comuna donde hemos trabajado con mucho esfuerzo recuperando campamentos y con intervenciones del espacio público para revitalizar un sector de la comuna que estuvo muy abandonado por años”.

Con una inversión de US$ 35 millones, la apertura del proyecto se realizará de manera gradual. La primera etapa comenzará en noviembre de 2027, con la entrada en operación del hipermercado Jumbo y Rincón Jumbo, mientras que desde febrero de 2028 se iniciará la apertura de los locales comerciales del Premium Outlet.

Sobre el impacto de este tipo de inversiones, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, mencionó que “hoy día estamos viendo en Maipú un claro ejemplo de cómo se empuja la reactivación de nuestro país cuando el sector público y las empresas privadas se unen en una alianza virtuosa”.