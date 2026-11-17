La bancada del PDG, cuyos votos pueden ser decisivos en la acusación contra el ministro Rabat, advirtió que las descalificaciones del vocero dificultan el diálogo y ponen en riesgo el entendimiento entre el partido y La Moneda.

“No se escupe el pozo donde usted posteriormente va a tomar agua”, advirtió el jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, al vocero Gonzalo Arenas, luego de que éste cuestionara la condición de partido de la colectividad fundada por Franco Parisi.

La polémica se originó en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, donde Arenas, subsecretario de la Segegob y vocero de Gobierno, sostuvo que el PDG reúne a una clase media emergente que no tiene una visión de país, sino una “visión de consumo”, y que por eso acepta planteamientos aunque sean contradictorios entre sí. “No es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos”, afirmó.

El vocero aclaró que no pretendía decir que el PDG no pueda transformarse en un gran partido, pero consideró que cuando las agrupaciones políticas pasan a ser “grupos de deseos” se produce “un deterioro importante”. A su juicio, “las democracias necesitan partidos políticos fuertes”.

Los dichos fueron leídos en La Moneda y en el oficialismo como un descuadre de la política de colaboración que el Ejecutivo ha desarrollado con el PDG, cuyos votos pueden ser decisivos en la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El libelo fue ingresado por la oposición el jueves 12 de noviembre, a raíz de la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La bancada del PDG, que reúne a 14 diputados (15 si se cuenta al diputado Contreras que fue apartado de la colectividad) ya fue clave en junio, cuando sus votos permitieron aprobar en la Cámara la acusación contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

Por lo mismo, la arremetida de Arenas descolocó a más de un inquilino de La Moneda.

En palacio recuerdan que el Gobierno se ha esmerado en cultivar una buena relación con el partido, particularmente a través de los ministros Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García Ruminot.

El titular de Hacienda se ha reunido en varias ocasiones con Parisi para discutir las reformas que encabeza su cartera, mientras que García Ruminot mantiene un vínculo fluido con Valenzuela, con quien conversa los proyectos de la agenda gubernamental y negocia iniciativas impulsadas por el PDG. Alvarado, además, es biministro del Interior y de la Segegob, la cartera de la que depende Arenas.

Arenas asumió el cargo el 21 de octubre, tras la salida de José Francisco Lagos y luego de que el propio oficialismo reclamara la ausencia de un portavoz oficial. El Presidente José Antonio Kast le pidió un estilo directo, llano y lo más pedagógico posible, lo que contrasta con sus dichos sobre el PDG, en un momento en que el Gobierno busca asegurar votos en el Congreso.

Si bien en el PDG centraron sus críticas en el subsecretario y evitaron escalar la polémica al Gobierno en general, los diputados apuntan a que la relación se ve afectada por los dichos de Arenas.

El propio Parisi, hoy secretario general del partido, replicó que el vocero “se equivoca” al criticarlos: “El PDG le ha dado gobernabilidad a Chile” y que es “el único partido que es capaz de hablar y llegar a acuerdos con la derecha y con la izquierda”, sostuvo el fundador de la tienda.

Valenzuela, por su parte, enrostró que el Ejecutivo ha contado con los votos del PDG en la Cámara asegurando que “nosotros como PDG le hemos dado gobernabilidad a este Ejecutivo que ha tomado muchas malas decisiones”, y apuntó a que “las descalificaciones del vocero” dificultan el diálogo que el Gobierno necesita para sacar adelante sus iniciativas.

“¿Cuál es la idea de este gobierno que nos emplace de esta manera?”, preguntó el diputado, y planteó que cada vez que la bancada hace una crítica “ponemos propuestas y recibimos esto de vuelta”.

“Una cosa es tener una opinión política y otra cosa es tener inteligencia política. Yo creo que al vocero le falta lo segundo”, acotó Valenzuela.

La diputada Pamela Jiles atribuyó los dichos de Arenas al peso que ha adquirido el PDG en las votaciones legislativas y a la proyección política de Parisi. “Le tienen mucho miedo al PDG”, afirmó.

Las críticas también llegaron desde el oficialismo. El diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, planteó que el Gobierno necesita los votos del PDG en la acusación constitucional, por lo que, a su juicio, “no corresponde ningunearlos, ya que el partido se ha transformado en un actor relevante dentro del Congreso”.

Cretton expresó además su esperanza de que el PDG se aleje del populismo y del parlamentarismo de facto, se ponga del lado de la responsabilidad institucional y rechace la acusación contra Rabat.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, afirmó que la frase de calificar al PDG como un “cúmulo de deseos” no representa a su bancada.

Al cierre de esta edición, el PDG convocó a un punto de prensa en el Congreso para exigir disculpas públicas del Gobierno y Arenas. Si no se reciben, apuntan fuentes del partido, se podría romper la relación de colaboración que se ha entablado con el Ejecutivo.