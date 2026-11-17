En la actualidad, Piña ejerce la docencia en la UC y es socio fundador del estudio BCP Abogados.

El abogado Juan Ignacio Piña (52) será el defensor del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en la acusación constitucional que la oposición presentó en su contra por las rebajas de pena otorgadas a ofensores sexuales de menores de edad.

Piña ya tiene experiencia en este tipo de instancias. En octubre de 2024 asumió la defensa de la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, en el libelo acusatorio —que enfrentó por la crisis de seguridad en el país— y que luego fue rechazado.

Antes, asumió como parte del equipo jurídico chileno en el conflicto diplomático con Bolivia por el estatus y uso de las aguas del río Silala. También encabezó el Consejo de Defensa del Estado entre 2014 y 2017 y estuvo al mando de la Subsecretaría de Justicia entre enero de 2013 y marzo de 2014.

En la actualidad, ejerce el estudio jurídico BCP Abogados, del cual es socio fundador. Según recoge Ex-Ante, entre las causas de notoriedad pública que llevó el estudio se cuenta el juicio contra el exsenador Jorge Lavandero por abusos sexuales, la arista tributaria del caso Riggs y el caso de la monja Isabel Lagos, acusada de delitos sexuales.

El doctor en derecho también se dedica a la docencia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, casa de estudios de la que egresó en 1997. Allí también dirige el Programa de Magíster en Derecho. Es casado con la abogada y decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon.