“La mayor parte del código malicioso ya se eliminó”, aseveró el investigador de seguridad y fundador de Report URI, Scott Helme.

Reconocidos sitios web, algunos de los cuales se encuentran entre los más visitados del mundo, sufrieron un masivo ciberataque en el que se utilizó un código JavaScript malicioso a través de Optimizely, una plataforma que las empresas usan para probar distintas versiones de sus páginas.

Así lo reveló el investigador y fundador de Report URI, Scott Helme, quien precisó que el atacante logró afectar los sitios web de 178 organizaciones de diversos sectores, entre ellos CNN, IKEA, Equifax y Zoom, por ejemplo.

Entre las empresas afectadas también se cuenta Salesforce, la que informó que estaba investigando modificaciones no autorizadas en los scripts de Optimizely por lo que los desactivó como medida preventiva.

Por su parte, IKEA reveló que intentaba determinar si existía algún posible impacto en sus servicios digitales y en sus clientes tras el ciberataque.

Ciberataque buscaba robar criptomonedas

De acuerdo con lo expuesto por Helme a la agencia de noticias Reuters, el propósito del ciberataque era robar criptomonedas e infectar dispositivos iPhone.

En concreto, el programa buscaba direcciones de billeteras de criptomonedas en el texto de la página, en los formularios y en el portapapeles, y las reemplazaba por las del atacante.

“La mayor parte del código malicioso ya se eliminó“, aseveró el investigador de seguridad a través de su blog, a la vez que confirmó que las transacciones verificadas del atacante muestran que efectivamente se sustrajeron criptomonedas.