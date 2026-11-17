A partir del 1 de diciembre, el abogado Miguel Oyonarte asumirá el cargo de Chief Corporate Affairs Officer y el ingeniero eléctrico Antonio Bueno, el de Chief Technology & Information Officer.

Con el objetivo de reforzar al equipo ejecutivo en la recta final del despliegue de su red 5G y preparar a la compañía para los próximos desafíos en su nueva etapa, WOM anunció la llegada de dos nombres de amplia trayectoria en la industria de las telecomunicaciones. El abogado Miguel Oyonarte Weldt asumirá como Chief Corporate Affairs Officer (CCAO) y el ingeniero Antonio Bueno Figueroa, como Chief Technology & Information Officer (CTIO). Ambos se incorporarán a la empresa a partir del 1 de diciembre.

La llegada de ambos profesionales se produce en una etapa de consolidación de WOM, marcada por la entrada de sus nuevos controladores, una situación financiera radicalmente distinta y una estructura de gobierno corporativo diseñada para los años que vienen.

La compañía ha avanzado en una gestión con foco en la disciplina financiera, operación e inversión. Actualmente, cuenta con un 24,3% de participación de mercado en conexiones móviles y es el segundo operador del mercado chileno en esa categoría. A esto se suma, una red de más de 6.500 antenas propias y continúa desarrollando su infraestructura a nivel nacional.

Reconocidos y con vasta experiencia.

Miguel Oyonarte Weldt es abogado de la Universidad de Chile, con un LL.M. de la Universidad de Notre Dame y estudios en Liderazgo y Estrategia en la Universidad de Georgetown. Ha desarrollado su trayectoria en la industria de telecomunicaciones durante más de dos décadas.

Fue General Counsel y vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios de Nextel Chile, y luego director de Asuntos Legales, Regulatorios, Recursos Humanos y Comunicaciones de Claro Chile. En 2017 se incorporó a VTR como vicepresidente de Asuntos Legales, Regulatorios y Corporativos y luego, tomó el rol de Vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos tras la fusión que dio origen a ClaroVTR.

Ha participado en debates regulatorios clave, como la colocalización de antenas, portabilidad numérica, asignación de espectro AWS, congelamiento de la banda de 3,5 GHz y cargos de acceso. Destaca su rol ante el TDLC en los caps para la banda AWS y en la Instrucción General N°2. Desde 2025 fue socio de FerradaNehme, donde colideró el área TMT. Reconocido en seis ediciones de la GC Powerlist Chile de The Legal 500 y, en 2026, por Chambers Latin America y The Legal 500 Latin America.

Antonio Bueno Figueroa es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile. Desarrolló gran parte de su trayectoria en Telefónica, donde se desempeñó en distintos roles en las áreas de redes y sistemas.

En julio de 2016, asumió como Director de Tecnología de Telefónica en Chile, posición desde la cual lideró el despliegue de fibra óptica y la modernización de la red 5G, así como también tuvo responsabilidades a nivel de Hispanoamérica en dichas áreas. A mediados del 2025 era parte del directorio de la compañía y llegó a ocupar el cargo de presidente hasta la venta de la compañía.