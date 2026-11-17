Se contempla que la planta procese hasta un millón de toneladas de basura al año, con el objetivo de convertirla en energía equivalente al consumo de cuatro comunas de Santiago.

Una inversión estimada en US$800 millones busca cambiar la forma en que la Región Metropolitana gestiona sus residuos domiciliarios. El proyecto EcoVera Territorium propone construir una planta para transformar basura en electricidad, recuperar materiales y contribuir a la rehabilitación de terrenos degradados.

La iniciativa fue presentada ante la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), mediante una solicitud para obtener la declaración de interés público. Este procedimiento permitirá que el Estado evalúe la propuesta y determine las alternativas para su eventual desarrollo.

El proyecto contempla procesar hasta un millón de toneladas de residuos sólidos municipales al año. Además, proyecta generar 800 GWh de electricidad anuales y reducir aproximadamente un millón de toneladas de CO₂ equivalente cada año.

Según sus impulsores, esta última cifra equivale a retirar de circulación cerca de 230.000 automóviles a gasolina durante un año. La generación eléctrica, en tanto, sería comparable al consumo anual de cuatro comunas de Santiago.

Los estudios de prefactibilidad elaborados por AMG Alliance Infrastructure estiman que la iniciativa alcanzaría un valor actual neto social de US$1.600 millones y una tasa interna de retorno social del 18%. La evaluación considera sus posibles efectos ambientales, sanitarios, energéticos, logísticos y territoriales.

Los detalles de la planta que busca aprovechar el 97% de los residuos

La propuesta apunta a enfrentar uno de los principales desafíos ambientales de Santiago: la concentración de residuos en un número reducido de instalaciones.

Actualmente, la Región Metropolitana genera cerca de 3,5 millones de toneladas de residuos sólidos municipales y asimilables cada año. De acuerdo con los antecedentes del proyecto, aproximadamente el 98% termina en solo tres instalaciones de disposición final.

Frente a este escenario, EcoVera Territorium propone incorporar tecnología Waste-to-Energy, lo cual permitiría aprovechar los residuos para producir energía. La planta tendría capacidad para recibir hasta un millón de toneladas anuales y su volumen de procesamiento sería comparable, como referencia, al del cerro Santa Lucía, según explicó la empresa.

Mauricio Castillo, director ejecutivo de EcoVera Territorium, destacó la posibilidad de recuperar parte del valor de los desechos que actualmente terminan en los rellenos sanitarios.

“Los residuos tienen un costo para las ciudades incluso después de que salen de nuestras casas. EcoVera Territorium propone recuperar parte de su valor y reducir la presión sobre los rellenos sanitarios. Hemos puesto esta propuesta a disposición del Estado, solicitando que sea declarada de interés público, para avanzar en su evaluación y determinar la mejor forma de desarrollarla”, manifestó.

La iniciativa contempla aprovechar aproximadamente el 97% de los residuos domiciliarios sólidos que ingresen a la planta. La distribución proyectada considera:

70% para valorización energética: se utilizaría en el proceso de generación de electricidad.

27% para producir áridos sintéticos: primero se extraerán los materiales férricos destinados al reciclaje.

3% restante: requeriría tratamiento y disposición final controlada.

Proyecto EcoVera Territorium.

EcoVera Territorium proyecta producir aproximadamente 800 GWh al año mediante tecnología Waste-to-Energy. El sistema contempla una operación continua durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. La generación estimada permitiría abastecer un consumo equivalente al de cuatro comunas de Santiago.

Durante la etapa de construcción, que podría extenderse entre tres y cuatro años, se estima la creación de hasta 4.000 puestos de trabajo. Una vez que entre en funcionamiento, la instalación requeriría alrededor de 230 trabajadores para su operación.

Por ahora, EcoVera Territorium se encuentra en una etapa de presentación y evaluación de su propuesta ante el Ministerio de Obras Públicas, situación por la cual su eventual desarrollo dependerá de los procesos de análisis correspondientes y de las decisiones que adopte la autoridad.