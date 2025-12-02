Cenco Malls explicó por qué decidió cancelar el proyecto de su centro comercial en Vitacura

La invalidación por parte de la autoridad afectó “grave y decisivamente la evaluación ambiental en curso, dejándola sin sustento”, motivo por el cual el proyecto “no puede ejecutarse”.

Luego de que la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones (Seremi) de la Región Metropolitana determinó invalidar el Informe de Mitigación de Impacto Vial del Centro Comercial Cencosud Shopping Vitacura, Cenco Malls anunció este martes su decisión de cancelar definitivamente el proyecto.

Junto con mostrar su desazón por haber tenido que tomar tal determinación, la empresa argumentó que la invalidación por parte de la autoridad afectó “grave y decisivamente la evaluación ambiental en curso, dejándola sin sustento”, motivo por el cual el proyecto “no puede ejecutarse”.

La compañía agregó que lamentaba “profundamente esta decisión de la autoridad, especialmente porque el IMIV había sido aprobado hace 16 meses, tras un proceso técnico riguroso“.

“Pese a los esfuerzos realizados durante años para concretar esta inversión, Cenco Malls se ve obligado a no continuar con el proyecto”, añadió Cencosud.

Qué dijo la alcaldesa de Vitacura sobre proyecto de Cenco Malls

El mall, para el que se preveía una inversión de US$125 millones y que se ubicaría en la Avenida Santa María y La Pirámide, enfrentó también la oposición de los municipios de Vitacura y Huechuraba debido al la alta congestión vehicular que generaría.

En septiembre de este año, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, apoyó la solicitud que presentaron cuatro juntas de vecinos, las que detectaron vicios de ilegalidad en torno a Cenco Malls.

El proyecto incluía diversas tiendas, restaurantes y varios locales de entretención, además de espacios destinados para la cultura y emprendimientos.

Tras tomar conocimiento de la decisión de Cencosud, la alcaldesa Merino dijo que lamentaba lo ocurrido y manifestó que “como municipio, valorábamos la construcción de un mall de alto estándar en este sector“.

“No obstante, estimábamos indispensable corregir el proyecto de mitigación vial —especialmente en lo relativo a los accesos— para evitar un aumento en la congestión del área. Durante la tramitación del IMIV, la municipalidad advirtió estas observaciones técnicas, pero lamentablemente no fueron subsanadas“, concluyó.