La iniciativa conlleva una inversión de 250 millones de pesos, los que serán financiados por el gobierno de Santiago.

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En un nuevo paso para implementar el plan piloto anunciado en abril de este año, este martes se anunció la apertura del proceso de licitación para adquirir Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT), también conocidos como pistolas taser.

Así lo confirmaron el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes, quienes detallaron que la iniciativa conlleva una inversión de 250 millones de pesos, los que serán financiados por el gobierno capitalino.

De acuerdo con lo manifestado por las autoridades, se comprarán alrededor de 60 dispositivos, los que inicialmente serán destinados a 21 cuarteles policiales en 17 comunas de la Región Metropolitana, entre ellas Santiago, Estación Central, San Bernardo, Maipú, Peñalolén, Lo Espejo y Puente Alto.

Para qué se usarán los dispositivos de inmovilización eléctrica

“En abril asumimos el compromiso de financiar estas herramientas y hoy estamos dando un nuevo paso para hacerlo realidad“, manifestó el gobernador Claudio Orrego.

“La seguridad necesita decisiones concretas, inversión y tecnología que permitan a nuestros carabineros enfrentar situaciones violentas con alternativas al uso de armas de fuego“, complementó.

Por su parte, el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes, recordó que “estos dispositivos constituyen una herramienta intermedia entre el uso de la fuerza física y las armas de fuego, cuyo uso estará regulado y requerirá capacitación y certificación de nuestros funcionarios“.

En esa línea, las autoridades precisaron que los dispositivos de inmovilización eléctrica permitirán ampliar las alternativas de intervención policial ante situaciones de riesgo, incorporando una herramienta menos letal para enfrentar agresiones y reducir la necesidad de recurrir a armas de fuego.

El plan piloto tendrá una duración de 10 meses y contempla la utilización de dichos dispositivos que, mediante pulsos eléctricos, generan una inmovilización muscular temporal.