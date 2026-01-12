La farmacia que opera mediante membresías abre su primer local en Santiago y apuesta por importante crecimiento con remedios al costo

Acaba de abrir su primer local físico en Las Condes y llega a competir en un mercado históricamente dominado por grandes cadenas.

El negocio se sustenta en un modelo totalmente diferente al de las farmacias tradicionales. Se trata de Marketcare, una startup de venta de medicamentos que opera en base a suscripciones o membresías, todo con el fin de acceder a medicamentos al costo.

La plataforma acaba de abrir su primer local físico en avenida Manquehue Sur 392, en Las Condes, llegando a competir en un mercado históricamente dominado por grandes cadenas. La empresa cuenta con el respaldo de que en 2025 entró como inversionista Thomas Bata, heredero del clan zapatero.

Desde la firma explican a El DÍNAMO que la apertura ocurre en un momento de fuerte crecimiento financiero: entre agosto y noviembre, Marketcare duplicó sus ingresos tanto en el canal B2B como en el B2C. Los ingresos B2B crecieron un 112% y los ingresos B2C, un 101,5%, según los reportes financieros internos de la compañía.

Uno de sus fundadores, Nicolás Orellana, agrega que llegan a esta primera ubicación con 3.265 colaboradores afiliados a través de empresas, 503 suscriptores B2C activos y 111 compañías que ya integran su beneficio farmacéutico en planes corporativos de salud.

¿Cómo funciona el modelo?

El modelo de farmacia al costo se apalanca en la venta de productos sin margen y en ingresos provenientes de membresías. En síntesis, los usuarios pagan planes mensuales por tener acceso a medicamentos más baratos.

Este esquema, respaldado por su creciente base de usuarios, empujó a Marketcare a un crecimiento de más de 500% en ventas de farmacia entre marzo y agosto, pasando de $4,7 millones a $29,4 millones mensuales.

El fortalecimiento del canal empresa también comienza a mostrar señales de escala. Durante el segundo semestre, la compañía avanzó en negociaciones con Caja Los Héroes, WorkMed y Edenred, entre otros actores. De consolidarse, estas alianzas podrían aportar entre 5.000 y 10.000 nuevas suscripciones y aproximadamente $20 millones adicionales de ingresos mensuales.

Además, la alianza iniciada con Caja Los Héroes ya reporta ahorros reales en productos de farmacia de un 50% para los afiliados.

La apertura de Manquehue

El nuevo punto en Las Condes funcionará simultáneamente como farmacia, centro logístico y punto de retiro. Estas mejoras han permitido reducir los tiempos de entrega a 24–48 horas, un estándar competitivo para una startup del sector salud.

La instalación en Manquehue se enmarca en un proceso más amplio de consolidación operativa: durante los últimos meses, Marketcare ha regularizado su estructura societaria, avanzado en cumplimiento normativo —incluida la nueva Ley de Protección de Datos— y reforzado su plataforma tecnológica para escalar integraciones con aseguradoras y grandes empresas.

La empresa también cerró un term sheet con Swiss Precision, cuyos socios aportarán capital y experiencia en salud y tecnología, permitiendo financiar la expansión del modelo y su futura internacionalización, evaluando México como destino.

Los ingresos proyectados de la startup son de $11.686 millones para el año 2027.