Heredero del clan Bata invierte en startup chilena de remedios al costo: “Quiero apoyarlos en la internacionalización”

En entrevista con El Dínamo, Thomas Bata, tercera generación de la familia zapata, relató su cercanía con Chile y el proyecto de MarketCare.

Thomas Bata es heredero del clan que fundó la reconocida cadena de zapaterías que lleva su apellido. Una marca que tuvo en Chile uno de sus principales escenarios internacionales. Llegaron al país en 1939 a Peñaflor y, además de abrir tiendas, desarrollaron fabricación local en Melipilla.

Thomas —nieto del fundador y homónimo suyo— lideró la operación en Chile entre los años 2012 y 2015. “Me gustó mucho el país. Hice amigos de muchos sectores sociales”, recuerda en conversación con EL DÍNAMO.

Hoy, alejado del negocio del calzado, se ha convertido en un inversionista con presencia en varios países, y Chile sigue siendo uno de sus destinos predilectos. Desde Canadá lidera participaciones en proyectos mineros de cobre y, más recientemente, en el sector salud.

Acaba de invertir unos $350 millones en MarketCare, una startup chilena que opera bajo el modelo de “farmacia al costo”. La apuesta la realizó a través de su brazo de inversiones Swiss Precision Project.

Se trata de MarketCare, empresa que fue fundada por Nicolás Molina, Arístides López, Philip Gerhard y Sebastián Sánchez, y busca ofrecer medicamentos y exámenes preventivos a precios justos mediante una suscripción mensual.

Tras la inversión de Bata las metas son ambiciosas: alcanzar 10.000 usuarios activos, 150 empresas afiliadas y duplicar los despachos semanales. Además, la inyección de recursos les permitirá abrir oficina en Las Condes y desarrollar su App.

“Entiendo un poquito el alma del chileno”

– ¿Qué experiencia te llevaste de tu trabajo en Bata Chile?

– Una empresa como Bata ha sido muy popular en Chile. Vende a la clase media y eso me permitió trabajar con personas de todos los niveles sociales y de todas las regiones. Creo que eso me ayudó a entender un poquito el alma del chileno.

– ¿Cómo llegaste a invertir en el país?

– Salí de Bata en en 2015 y luego de pasar por otros países, comencé a emprender como fundador e inversionista en diferentes empresas. Pero tengo una filosofía muy fuerte de sostenibilidad social y medioambiental, y me interesa apoyar a emprendedores que busquen generar impacto en nuevas industrias.

– ¿En qué proyectos has invertido localmente?

– La primera experiencia no resultó. Fue una aplicación creada durante la pandemia, llamada Take It, que permitía comparar precios escaneando productos con el celular. Era una gran idea, pero el mercado no estaba preparado. El concepto era atractivo, pero el timing fue malo.

– ¿Y qué otras áreas te interesan?

– Actualmente tengo un proyecto de cobre en minería, y ahora esta nueva inversión en MarketCare.

Democratizar los medicamentos

– ¿Por qué decidiste invertir en MarketCare?

– Trabajé varios años en el retail en Chile y conozco bien cómo funcionan las farmacias. Hay una en cada esquina, pagan los mejores arriendos, pero muchos empleados con los que me involucré tenían dificultades para acceder a medicamentos a buen precio. Por eso, me gustó mucho este concepto de hacer que los remedios sean más accesibles.

– ¿Qué te convenció del modelo de negocio?

– MarketCare no obtiene margen sobre los productos, sino sólo por la suscripción. Por eso tiene un valor social muy alto. En el retail tradicional los márgenes pueden ser enormes: si un distribuidor vende a mil pesos, el producto puede terminar costando cuatro mil.

– ¿Piensas involucrarte en la administración?

– Sí, quiero apoyar la expansión. Tengo una mirada de largo plazo, y sé que este negocio necesitará más financiamiento para crecer. Mi objetivo es acompañarlos en ese proceso y en la internacionalización.

– ¿Qué proyecciones ves para MarketCare?

– Es una idea que puede ser global. Este problema de los medicamentos no es exclusivo de Chile: existe en México, Asia, Estados Unidos. En países con programas sociales fuertes, como Canadá, el Estado ayuda a pagar los medicamentos. Pero en mercados más abiertos, es el consumidor es quien asume el costo. Esa ineficiencia está en todas partes.

– ¿Cuál es el siguiente paso?

– Queremos expandirnos a México, porque enfrenta desafíos similares a los de Chile. Ya tenemos contactos y buscamos buenos socios locales para crecer.

Invertir en Chile

– ¿Sigue siendo Chile un mercado atractivo para invertir, pese a los cambios políticos?

– No estoy tan preocupado por la situación política. Sé que hay desafíos, pero eso ocurre en todos lados. Comparado con otros países, Chile sigue siendo bastante estable. Es fácil concentrarse en los problemas y olvidar las oportunidades: el país tiene muchas fortalezas.