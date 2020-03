Colegios y coronavirus: ¿qué medidas se han adoptado en los países con mayor brote?

El 30 de enero de este año, y tras el rápido aumento de los casos y países afectados, la Organización Mundial de Salud (OMS) declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) producto del coronavirus, oficialmente llamado COVID-19.

En vista de ello, además de las medidas de higiene preventivas y la cuarentena de los casos sospechosos, algunos de los países que presentan un mayor brote hicieron un llamado a evitar las aglomeraciones, incluso tomaron medidas específicas con respecto a los colegios, considerados “caldos de cultivo” para los virus. Esto, aunque en el caso particular del coronavirus, los niños no se encuentran dentro del grupo con más riesgo.

Asia

En China, el país donde se detectó por primera vez el coronavirus y se registran más de 80 mil casos, la epidemia ha obligado a que más de 180 millones de escolares continúen sus estudios desde sus casas, tras suspenderse las clases en los recintos educacionales de manera indefinida.

Dentro de este contexto, se lanzó una plataforma en la nube orientada a impartir clases a los estudiantes de primaria. Éstas, que se dictan a través de uno de los canales de televisión estatal del país, contemplan 169 lecciones sobre 12 materias durante esta primera semana, las que posteriormente deberán ser actualizadas por los docentes acorde al Plan Nacional de Estudios.

En tanto, en Japón, donde se reportan más de mil casos de coronavirus, el Primer Ministro, Shinzo Abe, pidió que “todas las escuelas públicas infantiles, de primaria y de secundaria cierren provisionalmente a partir del 2 de marzo y hasta las vacaciones de primavera”.

Las vacaciones de primavera comienzan a finales de marzo y la medida afecta a 12,8 millones de estudiantes de cerca de 34.800 escuelas del país.

Y es que, según palabras del Primer Ministro Abe, la decisión busca priorizar la salud de los alumnos y los profesores (quienes pasan muchas horas juntos) al reducir el riesgo de contagio entre ellos.

Europa

En el caso de Italia, y en cuanto a los colegios y coronavirus, las medidas tomadas son drásticas: todos permanecerán cerrados hasta el próximo 15 de marzo.

La decisión, que fue comunicada este miércoles 4 de marzo, se enmarca en el objetivo de contener el virus en el país, donde -hasta la fecha- se han detectado más de 2 mil casos y más de 70 fallecidos.

“En este momento estamos concentrados en las medidas que hay que tomar para frenar o al menos atrasar la propagación del virus, ya que el sistema nacional de salud, conocido por ser eficaz y de excelente nivel, corre el riesgo de sobrecargarse”, explicó el Primer Ministro de Italia, Giusseppe Conte.

Con respecto a Francia, el cierre de colegios se hizo extensivo a alrededor de 120 escuelas, ubicadas en su mayoría en las regiones de Bretaña y Oise, al norte de la capital parisina.

Sin embargo, el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, advirtió -en conversación con la cadena de televisión LCI- que es posible que más colegios tengan que adherirse a este cierre temporal, y al mismo tiempo ratificó que se suspenden todos los viajes escolares.

Pese a ello, Blanquer afirmó que aún no es necesario detener el sistema educativo por completo. “No tendría sentido confinar a todo el mundo en sus casas, paralizar el país”, declaró.

Y en Alemania, al menos un colegio cerró sus puertas este lunes y martes, debido a que hubo contacto entre un paciente y algunos apoderados, según consigna el diario alemán Merkur.

Además, por ejemplo, en el Estado de Baden-Württemberg se pidió suspender los viajes escolares a los países con mayor riesgo. No obstante, también se reiteró que “no se necesitan precauciones especiales para las personas que no han estado en un área de riesgo y que no han tenido contacto con alguien que padece el nuevo coronavirus. Por lo tanto, estas personas pueden participar en la escuela o guardería sin restricciones”.