Lo que se sabe de los niños haitianos que fueron encontrados en Graneros

De los nueve menores, cinco ya fueron identificados y visitados por las autoridades.

El alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, confirmó que un grupo de niños haitianos, que forman parte del listado de quienes ingresaron al país de manera irregular fueron encontrados e identificados.

En entrevista con Radio Agricultura el jefe comunal detalló que tras conocerse el paradero de los menores, el trabajo coordinado de diversas instituciones permitió identificarlos con mayor rapidez.

Una vez conocida la información, Miñañir recalcó que lo principal era saber en el estado en el que se encontraban los niños haitianos hallados en Graneros.

“Cuando nos llega esta alerta, uno se queda también con la sensación y con la preocupación de en qué estado se encuentran los niños. Nosotros desde ahí comenzamos a trabajar arduamente el día de ayer (jueves) y esto consistía en hacer cruces de información y en segunda instancia estos niños ser visitados“, aseveró.

De esta manera, el alcalde confirmó que “hoy también en la mañana me reportan ya el nuevo antecedente, que de los nueve niños tenemos ya cinco que están totalmente identificados, en colegios activos y con su familia de base. Se encuentran en perfectas condiciones”.

“Justamente, eso es lo que más nos genera satisfacción, porque de pronto, cuando uno ve esto, la alerta a nivel nacional, yo creo que lo primero que nos mueve a todos es conocer el estado en que se encuentran los niños”, destacó.