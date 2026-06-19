Longueira y Alessandri se unen en lista única para presidir la UDI: “Se inicia una nueva etapa”

Pablo Longueira confirmó que integrará una lista única para competir en las elecciones internas de la UDI, la cual contará con el diputado Jorge Alessandri. Mientras este último postulará como presidente, el exministro hará lo propio como secretario general.

La noticia la dio a conocer a través de un mensaje enviado a los militantes greamialistas, donde explicó que esto es resultado de meses de conversaciones con quien hoy lidera la Cámara de Diputados. Gracias a ello llegó a la convicción de que no era lo más óptimo que presidiera la tienda.

Además dejó en claro que su objetivo no era proyectarse en lo político, sino que contribuir a que “la UDI vuelva a sus raíces”.

Longueira detalló que le presentó su propuesta a Alessandri “hace un par de meses, porque yo estimaba que no era el óptimo para la UDI que yo la volviera a presidir. No buscaba proyectarme a nada, solo que la UDI volviera a ser la UDI Popular que Jaime (Guzmán) soñó”.

“Este miércoles, en nuestra tercera conversación, le ofrecí que presidiera la UDI y que, si aceptaba, yo lo acompañaría en la secretaría general”, indicó.

Por último, el exministro indicó que con esto “se inicia una nueva etapa de la UDI Popular en la que todos ustedes están invitados a contribuir con sus historias de entrega a la construcción de un Chile más justo”.

“Nuestra historia partidaria es hermosa y una vez más volveremos a sorprender, porque Chile está primero”, cerró, invitando a mantener la unidad en el gremialismo “para que volvamos a ser un camino para servir a Chile“.