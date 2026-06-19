“Es lo que más conviene hoy a la revolución”: Raúl Castro reacciona a las históricas reformas económicas que se aplicarán en Cuba

El presidente Díaz-Canel aseguró que “no estamos haciéndolo por las presiones de los yankis, sino porque hemos llegado a un momento de madurez”.

INSTAGRAM.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que el Parlamento de la isla le dio luz verde al programa de reformas económicas con que el país busca salir de la profunda crisis que lo afecta.

El paquete de medidas, que había sido aprobado previamente por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el ex presidente, Raúl Castro, contempla cambios en el sector turístico, el comercio y las empresas estatales.

A través de una carta que se presentó durante el encuentro de los legisladores, el hermano de Fidel Castro aseveró que transformar la economía “es lo que más conviene hoy a la revolución”.

Por su parte, al referirse a las reformas económicas en Cuba, el actual mandatario dijo que “no estamos haciéndolo por las presiones de los yankis, sino porque hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión“.

En qué consisten las reformas económicas en Cuba

De acuerdo con lo expuesto por el mismo Díaz-Canel al presentar las reformas económicas, estas contemplan ampliar la participación privada, en particular en los sectores turístico e inmobiliario, en los que espera incorporar “nuevos actores”.

Además, la agricultura, el sector bancario y el mercado cambiario quedarán abiertos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

También dijo que se aumentará la autonomía de las empresas estatales en materia de salarios, además de inversión de utilidades e importación y exportación.

Mencionó a la vez “una reestructuración del aparato del Estado“, con menos ministerios y “una reducción importante” de los empleados estatales.