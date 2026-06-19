¿Lluvia en Santiago en el Día del Padre? el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Región Metropolitana

Revisa cómo estará el clima en los próximos días, en lo que será el inicio del invierno 2026.

La lluvia podría volver a Santiago durante este fin de semana, según indica el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana (RM).

Los expertos señalan que las precipitaciones podrían caer específicamente este domingo 21 de junio, jornada en la que se celebra el Día del Padre y que también marca el inicio del invierno 2026.

Bajo este contexto, la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, detalló que en Santiago la probabilidad de lluvia de concentraría durante la tarde del domingo, precisamente a eso de las 16:00 horas.

¿Lluvia en Santiago para este fin de semana?

No obstante, aseguró que se trataría de un evento débil y variable de acuerdo al sector de la Región Metropolitana.

“A las cuatro de la tarde tenemos probabilidad de algunas gotitas en la Región Metropolitana. De poca cantidad de agua, puede ser variable depende el sector”, sostuvo Adam.

A lo que agregó: “Pero sí, está la probabilidad en la tarde, después de almuerzo o durante, van a comenzar las gotitas acá en Santiago”.

Por su parte, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, anticipó que el sistema frontal se hará presente en la capital durante la madrugada del domingo. En este sentido, detalló que en el sector precordillerano se esperan chubascos débiles, al igual que en el oriente y centro de la RM, aunque las precipitaciones serían menores a un milímetro.

En cuanto al pronóstico del sitio especializado Meteored, se prevé una baja en las temperaturas para la próxima semana, con mínimas en torno a los 1°C.