Los argumentos de Noboa para garantizar la inmunidad a militares extranjeros que combatan el crimen organizado en Ecuador

El mandatario tomó la decisión en el marco del “conflicto armado interno” que declaró contra las bandas criminales que operan en ese país.

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Los militares extranjeros que se desplieguen en Ecuador para combatir al crimen organizado contarán con inmunidad, de acuerdo con lo establecido en el decreto que firmó el presidente de ese país, Daniel Noboa.

La decisión la tomó el mandatario en el marco del “conflicto armado interno” que declaró contra las bandas criminales que operan en el país.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Noboa sostuvo que “a partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”.

Argumentos de Noboa para la inmunidad a militares en Ecuador

El gobernante aseguró que esta disposición es “fruto de meses de trabajo, especialmente con la última reunión en el Pentágono“.

En esa línea, el presidente anticipó que, “desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo“.

En la actualidad, tanto Estados Unidos como la Unión Europea le entregan apoyo a Ecuador en materia de seguridad, en particular respecto de temas de inteligencia, pero sin la presencia de tropas en el país.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos” por Ecuador.

Además, el texto recalca que el presidente del país, conforme lo contempla la Constitución, “concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado, de conformidad con la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico vigente”.