Ministerio de Hacienda conformará mesa técnica con senadores para preparar proyecto de ley que regulará los casinos digitales o en línea

Con la reunión se buscará dar celeridad a la tramitación del proyecto que regula las apuestas en línea.

La Comisión de Economía del Senado, cuyo presidente es el socialista Gastón Saavedra anunció que conversó con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y acordaron iniciar un trabajo pre legislativo para dar celeridad a la tramitación del proyecto que regula las apuestas en línea, que han estado en el ojo de la polémica debido a la circular del Servicio de Impuestos Internos (SII) que decidió cobrar IVA a esta actividad que la Corte Suprema ha declarado ilícita.

“Tuvimos una conversación telefónica con el ministro. Me planteó la posibilidad de que hubiera un trabajo prelegislativo antes con los asesores de la comisión. La propuesta específica es que para no meternos en el fondo aún, que se trabajara previamente un acuerdo punto a punto respecto de este proyecto de ley”, señaló el senador Gastón Saavedra. Además se abriría un nuevo plazo para presentar indicaciones.

Se trata de una mesa de trabajo con asesores, integrantes de la Comisión de Economía del Senado y el Ministerio de Hacienda, para discutir el proyecto de casas de apuesta en línea. El objetivo es revisar los principales puntos y discutir algunas discordancias, como la reciente resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), el rol de la Superintendencia, entre otros aspectos. Se espera que la mesa comience el trabajo esta semana, sin embargo, no hay una fecha estipulada para su término.

Entre las indicaciones que se han presentado se encuentran prohibir establecer una plataforma social en beneficio de los trabajadores de casinos tradicionales y conocer a los beneficiarios finales de este tipo de actividades.

Sobre este último punto, el senador Matías Walker aseveró que “es muy complejo que haya 15 clubes del fútbol chileno que estén siendo auspiciados por casas de apuestas con sede en Aragua, con todo el respeto que merece la gente de Aragua, pero que no sepamos de dónde vienen esos capitales, es un tema muy complicado”.

Con respecto a la propuesta una mesa técnica, Walker recordó que “el gobierno anterior fijó una postura a favor de regular, a favor de cobrar impuestos. Es muy importante que el gobierno que tiene la administración del país, fije una postura al respecto también”.



