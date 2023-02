El caso del colegio de Pudahuel que ha sufrido diez robos en lo que va del 2023

26 de Febrero de 2023

Entre los artículos que se han llevado de este colegio en Pudahuel se encuentran televisores, computadores, útiles escolares y hasta ropa de aseo.

Un particular caso es el que tiene a un colegio de Pudahuel en la mira de las autoridades. Esto, luego de que el establecimiento sufriera diez robos solo en estos dos primeros meses del 2023.

Vecinos denunciaron lo ocurrido con el Colegio Monseñor Carlos Oviedo a Meganoticias, donde aseguraron que delincuentes se han llevado televisores, computadores, útiles escolares y hasta ropa de aseo.

Junto con eso, indicaron que los robos han sido grabados por los mismos vecinos que han logrado ser testigos de los hechos.

Ignacio Fredes, presidente de la junta de vecinos del sector, que “esto es grave y muy preocupante. Es una pena que le roben a los niños del sector. Sabemos que se han llevado un monto equivalente a 10 millones de pesos“.

“Basta de destrucción, de robos. Nos roban a nuestros niños. Además, en el colegio hay destrucción, porque se rompieron mueble y otras cosas“, agregó, molesto, haciendo un llamado a las autoridades municipales debido al abandono que sienten.

El presidente de la junta de vecinos de este sector de Pudahuel informó que próximamente se realizarán reuniones para determinar si el colegio está en condiciones de recibir a sus alumnos en los próximos días, cuando se inicie el año escolar.

“Necesitamos seguridad”

En Chilevisión, en tanto, conversaron con Luz López, presidenta del Centro de Padres de este colegio en Pudahuel, quien, en la misma línea que Ignacio Fredes, declaró que existe un abandono por parte de las autoridades y que recurren a la televisión para ser escuchados.

“Prácticamente aquí llamamos a la televisión para que nos escuche, necesitamos seguridad en nuestro colegio, lamentablemente aquí no se está haciendo nada, ya lo han robado todo, los niños están inseguros, las mamas están preocupadas”, dijo.

Según la mujer, “se han robado todo y esto no es de ahora, el cansancio nos ganó, se ha hablado el tema y no hemos sido escuchados. No sabemos de qué manera va a empezar, van a haber seguramente reuniones para que veamos el tema de la seguridad”.

Pero este colegio no ha sido el único afectado por la delincuencia, puesto que López aseguró que jardines infantiles de Pudahuel también han sido blanco de robos.

Por último, Ignacio Fredes le hizo un llamado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, al Gobierno y a la Municipalidad de Pudahuel para que “se haga partícipe de esto, que nos apoye, que no nos deje a un lado”.