Inacap reconoce a ocho exalumnos destacados por sus emprendimientos y su desempeño profesional

4 de Abril de 2023

El objetivo es exhibir sus logros y transformarlos en referentes para los actuales y futuros estudiantes, así como mostrar a la formación técnica como una opción válida que contribuye al desarrollo del país.

Inacap, a través de su Dirección de Egresados, Prácticas y Empleabilidad (DEPE), premió a los ganadores del concurso Exalumnos Destacados 2022, el que releva públicamente a titulados de la institución que hayan sobresalido por su aporte y desarrollo en las categorías de Desempeño Laboral y Emprendimiento.

El reconocimiento se entrega por zona Norte, Región Metropolitana, Sur y Austral, donde los egresados postulan entregando evidencias sobre sus logros alcanzados a nivel local, comunal o regional, y un jurado integrado por autoridades de Inacap selecciona a los ganadores.

La directora de Egresados, Prácticas y Empleabilidad de Inacap, Sonia Zavando, declaró a EL DÍNAMO que “más allá del reconocimiento que se les da a algunos exalumnos que cumplen ciertas características y requisitos, lo que nosotros queremos generar es una comunidad de exalumnos y mostrar los logros de aquellos que han sobresalido, ya sea por algún emprendimiento que han llevado a cabo o por su desempeño y trayectoria laboral. Queremos que ellos sean referentes tanto para nuestros actuales estudiantes como referentes nacionales en el sentido de revelar la formación técnica como una opción válida que contribuye al desarrollo del país”.

Exalumnos destacados

En la categoría de Desempeño Laboral, los exalumnos destacados fueron Juan Egaña, Mauricio Gamboa, Luciano González y Fernanda Lagos, en las zonas Norte, Metropolitana, Sur y Austral, respectivamente.

Juan Egaña, egresado de Ingeniería en Maquinaria Pesada y Vehículos Automotrices sede Antofagasta, fue reconocido por mejorar los indicadores de mantenimiento, disponibilidad y producción de las faenas a nivel nacional e internacional, al desempeñarse como ingeniero de monitoreo remoto en Komatsu Mining Corp.

Egaña resaltó la formación entregada por la casa de estudios, ya que “hay ramos que calzan perfecto en algunas descripciones de trabajo. Por ejemplo, en mi caso la gestión de mantenimiento me ayudó bastante en el área en que me desempeño. Me parece una instancia motivante y que llena de orgullo, así como insta a seguir alimentándose de conocimiento”, dijo el exalumno.

En el caso de Fernanda Lagos, titulada de Trabajo Social sede Temuco, se reconoció su experiencia en instituciones públicas y su actual cargo como Coordinadora Regional en la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora) en la región de La Araucanía, gestionando actividades en toda la región, impactando en un gran espacio de la comunidad.

Para ella este concurso “responde a una necesidad actual, específicamente a la vinculación de relaciones interpersonales con exalumnos. El hecho de volver a donde estudiaste ya siendo profesional es super fuerte y emocionante. Ese día recordaba cada pasillo con nostalgia y mucho cariño, te permite hacer memoria del recorrido y nuevamente valorar cada logro, desde el más pequeño al más grande”, indicó Fernanda.

En la categoría Emprendimiento fueron destacados, de Norte a zona Austral: Jean Lazcano, Marcelo Cataldo, Francisco Pizarro y Verónica Masilla, esta última con su servicio de coffebreak y catering “Cocina Ancestral”, que rescata el patrimonio cultural de su familia y de la región con productos endémicos.

“Yo postulé y encontré que era difícil ganar porque mi zona abarca de Temuco a Magallanes, pero gané y fue muy gratificante saber que tu casa de estudios te reconoce”, expresó la egresada de Gastronomía Internacional de la Sede Coyhaique.

Por su parte, Francisco Pizarro, Ingeniero en Prevención de Riesgos Sede Curicó, destacó con su emprendimiento “Safety School”, que promueve entornos de aprendizajes seguros en establecimientos educacionales. Para ello elaboró una plataforma de gestión diseñada con los requerimientos legales que debe cumplir todo Establecimiento Educacional en Chile.

“Es un tremendo orgullo, ya que este reconocimiento nos indica que vamos por buen camino y que nuestra misión de Promover Entornos Seguros de Aprendizaje en las Comunidades Educativas de los Establecimientos Educacionales de Chile está siendo destacada y valorada por diversas entidades”, señaló Pizarro.

Todos los egresados ganadores del concurso Exalumno Destacado de este año y de los años anteriores pasan a formar parte de la Red de Egresados Destacados (RED) de Inacap. Ésta fue lanzada en enero de este año y busca fortalecer el trabajo colaborativo para que las nuevas y antiguas generaciones sean un factor de cambio que aporte a la empleabilidad y a la agenda de innovación y emprendimiento del país.

“Acuñamos el concepto de RED a principios de este año porque queremos relevar la función de una red, valga la redundancia, que es establecer vínculos entre los propios exalumnos, entre los exalumnos y la comunidad, y entre los exalumnos y los actuales y futuros estudiantes”, expuso Zavando.

Quienes formen parte de esta RED serán embajadores del Sello Inacap, participando en calidad de expositores, aportando con su conocimiento y experiencia, en diversas actividades creadas por la casa de estudios, como presentaciones en congresos y seminarios de sus respectivas áreas, mentorías dirigidas para los estudiantes y recién egresados, entre otras actividades.

“La idea es que ellos participen activamente en las distintas actividades que realizamos durante el año para vincularnos con el medio a nivel regional y nacional, contando sus experiencias e inspirando a otros a través de su conocimiento e historias de vida”, concluyó la directora de DEPE.