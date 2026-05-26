Tras los 25º de este martes: cómo se vienen las temperaturas en la RM

Tras el alza de las temperaturas en la capital, muchos se preguntarán si este fenómeno continuará en los próximos días.

Luego del frío fin de semana que se vivió en la Región Metropolitana (RM), para este martes se espera una fuerte alza en las temperaturas por lo que muchos se preguntarán si este fenómeno continuará en los próximos días.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, dejó en claro que a pesar de este paréntesis en el frío, el otoño sigue presente. Es así como para este miércoles 27 de mayo veremos un descenso, donde la máxima llegará a los 18ºC, casi diez grados menos que en esta jornada.

“La nubosidad de la vaguada costera en el litoral va a ingresar a los valles mañana (miércoles), y es probable que tengamos nieblas en la provincia de Melipilla, Talagante, Maipo, y pueden alcanzar sectores de Pudahuel, Maipú, San Bernardo, con nubosidad parcial”, adelantó Sepúlveda.

En tanto, “el jueves, con leve ascenso de un grado, se llega a los 19°C, y vuelve otra vez este carrusel“, sostuvo.

Las temperaturas en la RM volverán a subir hacia el fin de semana. Para el viernes se espera una máxima de 23ºC y para el sábado podrían subir a 25ºC. Pero ya para el domingo, volverían a descender. “Y ojo, que el domingo de nuevo baja. Así que vamos a seguir con este sube y baja”, advirtió el periodista.