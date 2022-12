Katherine Orellana dedicó dura crítica a Rafael Araneda: “Ni se ha dignado a llamarme”

15 de Diciembre de 2022

La ex Rojo contó en Sígueme y Te Sigo que en la actualidad está pasando por una depresión.

Duras palabras le dedicó Katherine Orellana al ex conductor de Rojo, Rafael Araneda, durante el contacto que mantuvo con el programa Sígueme y Te Sigo, donde aseguró que el animador “sabe que lo estoy pasando mal, pero le da lo mismo”.

La cantante de Rancagua reconoció que por su alcoholismo perdió la tuición de su hijo, y contó que en la actualidad está pasando por una depresión.

Fue cuando Francisco Kaminski le habló de Rafael Araneda que Katherine Orellana perdió la paciencia. Así, sin pelos en la lengua planteó que “ese hue… ni se ha dignado a llamarme“.

Lejos de quedarse ahí, cuando Titi García-Huidobro, que trabaja en la misma radio con Araneda, le ofreció pedirle ayuda, la cantante lo descartó de plano.

“No quiero que haga algo, se trata de cariño. Él hizo mentiras de cariño“, planteó Katherine Orellana.

Relación laboral

Y explicó que, según ella lo veía, “cuando le serví, ahí era ‘La Morenaza de Rancagua. . Ahora soy nadie para él. Yo creo que sabe que lo estoy pasando mal, pero le da lo mismo“, manifestó.

La ex integrante de Rojo aseguró que en el mundo de la televisión “cuesta decir las cosas por su nombre, pero a mí no me da cosa“.

“Fue una relación de trabajo y me quedo con eso no más“, indicó más adelante sobre el vínculo que se generó con Rafael Araneda.

“En el Teatro Caupolicán le entoné una canción casi llorando porque, de verdad, yo siempre me sentí apoyada por él. Ahora es el gran ausente en mis cosas“, recalcó.

En ese momento se serenó y sostuvo que “no es que yo esté dando lástima, no quiero su lástima. Si llegara, no la querría. Fue penca“.

“He pasado por muchas cosas y la única persona de ‘Rojo’ que ha estado conmigo ha sido Rodrigo Díaz, nadie más”, reveló.