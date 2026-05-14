FOTO – Quiénes son los chilenos condenados en Estados Unidos por millonario robo

La situación de ambos podría empeorar si se confirma que formaban parte de una banda que logró, gracias a diversos robos, un botín de un millón de dólares.

Dos chilenos fueron condenados a cinco años de cárcel en Estados Unidos tras concretar un millonario robo en una vivienda.

Se trata de Luciano Cifuentes (24) y de Enjerbert Silva (20), quienes en octubre pasado entraron a la casa en cuestión, en la ciudad de Delafield, desde donde se llevaron más de 100 mil dólares (casi 89 millones de pesos chilenos) en joyas, según informó 12News.

CAPTURA.

El juez David Mass señaló que este fue un “ataque muy selectivo a una casa en nuestra comunidad, por parte de personas que no tienen vínculos con esta comunidad”.

Pero la situación de los chilenos condenados podría empeorar y su condena aumentar aún más. Tanto Cifuentes como Silva, según postulan los fiscales, formarían parte de una banda que solo en Estados Unidos habría logrado un botín de al menos un millón de dólares.

Esto ya que habrían participado, junto a otros dos hombres sudamericanos -un chileno y un venezolano-, en al menos otros 15 robos. Los ilícitos habrían ocurrido en viviendas ubicadas en Florida, Wisconsin y Minnesota. Ahí se habrían llevado joyas, armas de fuego, metales preciosos y monedas raras.

Junto con todo esto, los cuatro sujetos se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos, tras ingresar con visas.