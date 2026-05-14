El motivo tras el quiebre entre los ultraortodoxos y Netanyahu que llevaría a elecciones anticipadas en Israel

El oficialismo presentó un proyecto de ley para disolver el Parlamento antes del final de su mandato, aunque no fija una fecha para los próximos comicios.

WIONEWS.COM.

El oficialismo presentó un proyecto de ley para disolver el Parlamento de Israel y convocar a elecciones anticipadas, sumándose a las iniciativas en ese sentido presentadas por los partidos de la oposición al primer ministro, Benjamin Netanyahu.

La propuesta de la coalición de Gobiermo la registró Ofir Katz, presidente parlamentario de la agrupación y miembro del Likud, el partido de Netanyahu.

El proyecto contempla la disolución del Parlamento antes del final de su mandato y, aunque no se fija una fecha concreta para los comicios, sí se establece que deberían celebrarse no antes de tres meses desde que se apruebe la ley.

De acuerdo con analistas expertos en la política israelí, con esta medida el oficialismo busca controlar tanto el proceso legislativo como el calendario electoral, tras los intentos opositores para acelerar la votación de la disolución parlamentaria.

El origen del quiebre entre los ultraortodoxos y Netanyahu

La iniciativa de los partidos oficialistas se enmarca en el quiebre entre Netanyahu y los partidos ultraortodoxos por el servicio militar, un tema que adquiere especial relevancia en el marco de la guerra en Irán y la ofensiva en el Líbano.

Lo anterior, luego de que la facción Déguel Hatorá (Estandarte de la Torá), integrada en el partido Judaísmo Unido de la Torá y parte de la coalición de Netanyahu, anunció que apoyaría la disolución del Parlamento por el nulo avance de una ley que garantice la exención militar de los estudiantes de las escuelas religiosas judías.

Al respecto, el primer ministro de Israel reafirmó su rechazo a la idea de aprobar una legislación que los mantuviera fuera del Ejército.

Netanyahu descartó supuesto cáncer de páncreas

En otro ámbito, Netanyahu negó este jueves las especulaciones sobre un supuesto deterioro grave de su estado de salud y aseguró que se encuentra “en excelente estado”.

Después de meses de rumores, el primer ministro aseveró que “mi estado físico ha mejorado y se encuentra en lo más alto de la escala de salud“.

Netanyahu realizó las declaraciones ante el tribunal que inició una causa contra dos periodistas y un activista político que difundieron informaciones sobre la supuesta situación médica de la autoridad.

El jefe de Gobierno rechazó que haya sufrido un cáncer de páncreas, como manifestaron los señalados en la demanda, y argumentó que en ese caso “no estaría vivo”.