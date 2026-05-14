El mea culpa de Boric sobre su gobierno y el llamado al progresismo a “sanar heridas”

El ex presidente Gabriel Boric reapareció públicamente tras dejar La Moneda y realizó un mea culpa respecto al comienzo de su Gobierno, y junto con ello, hizo un llamado a la izquierda para unir fuerzas luego de la última derrota electoral que sufrió el sector.

En el marco de la presentación del libro La política se metió conmigo, el cual habla de la vida de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, el ex mandatario destacó diferentes aspectos del texto escrito por el periodista Daniel Hopenhayn.

En medio de las reflexiones en torno a la experiencia de Tohá, Boric expresó que “el rol de la política es resolver los problemas de la mayoría de la gente y eso, evidentemente, no es neutral”.

Siguiendo en esa línea, expuso: “No da lo mismo hacia qué lado se haga y por eso, uno tiene una dirección y la velocidad en la que avance en esa dirección, va a depender de la fuerza social que tenga, de la mayoría que sea capaz de construir”.

Boric realizó autocrítica sobre el inicio de su gobierno

Tras ello, el ex jefe de Estado se refirió a las señales políticas y sociales, señalando que su administración no las interpretó correctamente.

“Nosotros ya habíamos tenido una advertencia muy importante en la elección del Parlamento del año 2021, en donde ya no teníamos esa mayoría, lectura que no se leyó suficientemente bien desde el gobierno en su inicio -y yo soy el principal responsable de aquello- y menos en el proceso Constituyente respecto a los cambios o las advertencias que estaba dando la sociedad“, aseveró.

Por otro lado, Boric realizó un llamado a su sector: “Salgamos de la discusión por Twitter, de la cuña rápida, de interpretar la peor versión posible de lo que quiere decir el adversario y conversemos”.

En cuanto al futuro de los sectores progresistas, el frenteamplista enfatizó en la necesidad de “sanar esas heridas”, manifestando que “tenemos que sanarlas rápido, porque de que las sanemos depende un poco la construcción del proyecto político futuro, pero el hecho de que las sanemos no mueve nada. O no mueve mucho hacia afuera”.

En este marco, Boric planteó que el desafío es reconstruir una mayoría política y social: “Hay una discusión a propósito de cómo un proyecto político progresista de nuevo cuño logra volver a ser mayoría en Chile y yo quiero construir también para eso”.

Para cerrar, el ex mandatario expresó que “el punto base es que cualquier proyecto político progresista tiene que asumir que siempre tenemos que buscar mejorar las condiciones materiales de vida de toda la población”.