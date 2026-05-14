Qué dijo Cuba sobre la propuesta de ayuda económica de Estados Unidos: a cuánto ascendería el monto

“Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes”, dijo el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

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El gobierno de Cuba se mostró este jueves dispuesto a examinar la propuesta de Estados Unidos de enviarle ayuda económica para paliar la crisis que vive el país caribeño.

Así lo informó a través de su cuenta en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien planteó que “estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría“.

Alertó, no obstante, que “sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”.

“De todas maneras, aun tomando en cuenta la incongruencia de la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica, el gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación, ya sea bilateral o multilateral”, añadió en su mensaje.

A cuánto ascendería la ayuda de Estados Unidos a Cuba

En su posteo, el canciller detalló que “por primera vez, el gobierno de Estados Unidos formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares“.

Junto con reiterar que las autoridades de la isla están dispuestas a conocer cómo se concretaría tal ayuda, el jefe de la diplomacia cubana dijo que “esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”.

“La mejor ayuda que en este y en cualquier momento podría dar el gobierno de los EE. UU. al noble pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses, lo cual afecta severamente a todos los sectores de la economía y sociedad cubana”, concluyó.

Por su parte, tras ratificar su oferta a la isla, desde el Departamento de Estado norteamericano se aseveró que “la decisión de aceptar nuestra oferta de ayuda o denegar una asistencia vital crítica recae en el régimen cubano, que, en última instancia, deberá rendir cuentas ante el pueblo cubano por interponerse en el camino de una ayuda fundamental“.