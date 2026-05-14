Las frases de Paty Maldonado contra Emilia Schneider que fueron lo más denunciado al CNTV en abril

El momento televisivo ocurrió a raíz del video donde la diputada aparece dormitando en el Congreso.

Paty Maldonado se convirtió en lo más denunciado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) durante el mes de abril, a raíz de una serie de frases que le dedicó a la diputada Emilia Schneider.

Fue en la emisión del 10 de abril cuando la panelista del programa Tal Cual opinó sobre el video en el que se ve a la parlamentaria dormitando en el Congreso. En medio de eso, la otrora cantante aseveró: “Un pelotudo, que es diputado, lo pillaron roncando. Es un diputado, no diputada, que quede claro“, “no tenía ovarios, ni podía menstruar”.

Los televidentes denunciaron que sus declaraciones “se alejaron del foco político, haciendo un ataque a partir de su identidad de género, refiriéndose permanentemente a ella en masculino”.

“Estos dichos contribuyen a la estigmatización, la normalización de la violencia y de los discursos de odio en contra de grupos minoritarios, particularmente la comunidad trans”, consignaron los televidentes.

La intervención de Paty Maldonado sobre Emilia Schneider generó que el CNTV recibiera 131 denuncias, de las cuales 109 fueron tramitadas.

Otros programas que fueron denunciados al organismo fueron La Tarde es Nuestra de Canal 13, acusados de tratar de manera sensacionalista la desaparición de un joven. A él se suma, de la misma estación, el programa ¡Hay Que Decirlo! debido a la discusión de Pamela Díaz con Gissella Gallardo.