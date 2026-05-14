Megarreforma da su primer paso: qué se aprobó, qué se rechazó y cómo sigue su tramitación

Tras una maratónica jornada, la Comisión de Hacienda aprobó gran parte del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, aunque también sufrió un revés relativo a la franquicia Sence y a la excepción al derecho de autor.

En una extensa jornada legislativa que finalizó cerca de las 05:00 horas de la madrugada de este jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, el cual seguirá su tramitación en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

La discusión que estuvo marcada por la revisión de más de 1.600 indicaciones y más de 50 artículos, los parlamentarios lograron avanzar dentro de los plazos que estableció el Gobierno.

Pese a que no todas las disposiciones se aprobaron, el corazón del proyecto superó esta instancia y continuará su curso en las demás comisiones.

Los artículos aprobados de la megarreforma

Se aprobó uno de los principales puntos de discusión del proyecto: la rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23% para grandes empresas y de 25% a 23% para Pymes en su tasa permanente.

Esta reducción se realizaría de forma gradual durante tres años. De esta forma, en 2027 la tasa pasaría del 27% al 25,5%, (Operación Renta 2028); en 2028 a 24% (Operación Renta 2029), y en 2029, a 23% (Operación Renta 2030).

A esto se sumó la reintegración del sistema tributario, cuya medida permitirá que el impuesto de primera categoría pagado por las empresas pueda imputarse nuevamente en un 100% a los impuestos personales de sus dueños. La integración total se alcanzaría en 2031.

También se aprobó la invariabilidad tributaria, medida que contempla un régimen de invariabilidad por 25 años para proyectos con inversiones que superen los US$ 50 millones.

En la instancia se respaldó la creación del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios. El monto del Fondo se eleva de $800.000 a $1.200.000 millones, ampliando su cobertura a las regiones de Ñuble y Biobío (incendios de enero 2026), además de Valparaíso (febrero 2024).

Sumado a ello, se aprobó la exención del pago de contribuciones para adultos mayores en su vivienda principal. Esto, para su vivienda principal, incluyendo estacionamientos y bodegas asociados. Solo aplica a un inmueble por persona.

¿Qué se rechazó?

Respecto a los artículos que se rechazaron, se encuentra la modificación a la Ley de Propiedad Intelectual, que buscaba permitir a los sistemas de IA utilizar, reproducir y entrenarse con obras protegidas -como textos, música e imágenes- sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a los autores.

Sobre la franquicia tributaria Sence, se rechazó el punto que proponía derogar el núcleo normativo de la franquicia tributaria Sence, permitiendo a las empresas descontar del IDPC hasta el 1% de su planilla de remuneraciones por gastos de capacitación.

Asimismo, se rechazó lo que buscaba eliminar la posibilidad de financiar la certificación de competencias laborales con cargo a la franquicia tributaria Sence.

Tampoco prosperó la actualización de las normas de compras públicas para obras públicas. Esta iniciativa buscaba introducir ajustes a la Ley N° 19.886, con mayores exigencias en probidad, transparencia en contratos y concesiones. En concreto, el artículo tenía el objetivo de restringir la contratación de parientes de funcionarios del MOP en dichos contratos.

¿Qué sigue en la tramitación de la megarreforma?

Tras el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional, ahora la iniciativa pasará a las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo.

La discusión comenzará durante esta misma jornada, puesto que la Comisión de Medio Ambiente sesionará a partir de las 15:30 horas.