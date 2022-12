El momento más vulnerable de Marcianeke: “Es fome sentirse vacío”

29 de Diciembre de 2022

Marcianeke protagonizó el más reciente episodio de Urbanos en TVN.

Matías Ignacio Muñoz Muñoz​, más conocido como Marcianeke, fue el protagonista del episodio de este miércoles del docureality Urbanos de TVN, conducido por María Luisa Godoy.

En el espacio, el artista urbano mostró su faceta más íntima, dando cuenta de sus luces y sombras, pero además, lo vimos sincerarse en una profunda conversación con la animadora.

Es así como Marcianeke se sinceró sobre la depresión que padece y de los intentos de suicidio que tuvo. “No me arrepiento de haberme intentado quitar la vida, porque uno tiene que llegar a un límite, pa’ recién ponerse vío (sic)”, declaró el intérprete de “Dímelo Ma”.

“Trato de demostrar que estoy haciendo las hueas bien… No me gusta mostrar que estoy mal, hacerme la víctima“, reconoció y agregó que “no le lloro a nadie, no me gusta mostrar que lloro… Nadie tiene que verme así, debo demostrar que estoy bien”.

Evidentemente emocionado, Marcianeke afirmó que “no ha sido fácil. Es fome llegar a todo esto y sentirse vacío. Por lo que uno ha pasado. Yo he estado solo en esto, no he podido refugiarme en alguien, poder decirle mis cosas, siempre me he guardado mis cosas, pero siempre llego al límite”.

La discriminación que sufre Marcianeke

En Urbanos, Marcianeke aseguró sentirse discrimnado, siendo blanco de críticas por “ser yo mismo” y por el contenido que tienen sus letras.

“Estoy pasando por un momento en que estoy siendo bastante discriminado por ser yo mismo“, admitió.

Este momento ocurrió mientras el artista urbano le mostraba a María Luisa Godoy su casa en Curacaví.

“Si fuera por mi que todos fueran exitosos, pero no sé por qué tanto choque conmigo”, aseveró.

Incluso su madre, Yasna Muñoz, también ha sido blanco de críticas, asegurando que ha recibido mensajes donde le dicen “dale de comer“.

A pesar de todo, Marcianeke se defiende con firmeza. “No por eso tengo que sentirme fome yo, sino que pensar positivo y estar aquí (en su casa) y aquí no estoy mal“, dijo.

Sobre las críticas a sus letras, dejó en claro que “no me puede doler, porque yo canto lo que vivo, no puedo cantar hueás que no son“.