Mauricio Israel se comprometió a pagar deuda que tiene con Rodrigo Herrera: “Quiero terminar esta historia”

3 de Enero de 2023

Mauricio Israel invitó a Rodrigo Herrera a reunirse para cerrar de una vez por todas este tema.

Compartir

Mauricio Israel Avram, periodista deportivo, se tomó unos minutos de la edición de este lunes del programa Sígueme y Te Sigo para referirse a la millonaria deuda que tiene con Rodrigo Herrera.

El conductor de Círculo Central le pidió a su colega, previo a irse del país, que fuera su aval para rehipotecar un vehículo de alta gama. Debido a esto, quedó a cargo de los pagos, los que Israel nunca hizo, por lo que la suma alcanza los $15 millones.

En el programa de espectáculos abordaron diversas polémicas del 2022, y cuando hablarían sobre Rodrigo Herrera y su ex Denisse Flores, fue cuando Mauricio Israel tomó la palabra.

El periodista deportivo aseguró que le tenía “un cariño enorme”, pero que “hay cosas que duelen, sobre todo cuando no se dice toda la verdad. Tú has contado cosas que son verdad y otras cosas que no son verdad, y tú lo sabes perfectamente bien”.

En ese momento, Mauricio Israel se dirigió directamente a Rodrigo Herrera, comprometiéndose a pagar la deuda que tiene con él. “Cuando tú quieras, en el lugar que quieras, y dónde quieras, lo mismo que dice en el 2011, 2013, lo mismo que te dije cuando me llamaste por teléfono para que habláramos (…) Cuándo quieras y dónde quieras”, aseguró.

“Yo quiero abrazarlo. Quiero terminar esta historia con él, y quiero terminarla de la mejor manera posible. Yo te quiero Rodrigo, te quiero mucho”, agregó.

La invitación de Mauricio Israel a Rodrigo Herrera

Andrés Baile aprovechó la instancia para consultarle a Mauricio Israel si estaba desmintiendo los dichos de Rodrigo Herrera sobre la deuda, a lo que aclaró que “no, nunca he desmentido nada, lo del auto es cierto. Él me avaluó un auto, el auto se entregó, se pagó la deuda”.

“Él dice que en algún momento me prestó una plata, yo nunca lo he puesto en duda. No recuerdo monto, si fue un millón o dos. No me acuerdo exactamente cuánto era, yo tengo un monto en mi cabeza“, continuó explicando.

Por lo mismo, Israel indicó que “yo le digo lo siguiente, que diga él cuánto, y no se le va a discutir” y que “ni le voy a discutir la cifra (…) Hay personas a las que les conviene más tener esa deuda, para poder cobrarla públicamente”.

“Mi oferta, mi propuesta, Rodrigo, ven, arreglemos está cuestión, abracémonos y terminemos bien, porque yo te quiero, te quise durante los 20 años que trabajamos juntos y te voy a seguir queriendo hasta el día que me muera”, cerró.