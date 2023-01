VIDEO – El comentado momento que protagonizó Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias Alerta

8 de Enero de 2023

Rodrigo Sepúlveda le recordó una invitación a la periodista Javiera Stuardo, destando diversos comentarios en redes sociales.

Un comentado momento se vivió este sábado en Meganoticias Alerta, entre el animador Rodrigo Sepúlveda y la periodista Javiera Stuardo.

El singular diálogo que se generó entre los profesionales comenzó cuando la reportera, que realizaba un despacho desde la estación de trenes en Santiago para informar sobre el alza en los pasajes, se subió a vagón que se dirigiría a Chillán.

En ese momento, Rodrigo Sepúlveda le dijo: “Sinceramente feliz me voy a Chillán, pero no me dejarían desde el canal, me tengo que quedar“.

Pero luego le recordó a Javiera Stuardo “que hoy día te invité a almorzar, asi que no te puedes ir a Chillán, tenemos que almorzar juntos“, le insistió el conductor de noticias.

Fue ahí cuando comenzó la confusión. “¿Cuándo me hiciste esa invitación? Realmente yo no me acuerdo, yo realmente tengo una buena memoria“, respondió la notera.

Tras ello, Rodrigo Sepúlveda le recordó que había sido a las 07:00 horas, mientras se encontraban en maquillaje, cuando la había invitado a comer. “Tú me dijiste ay qué bueno Sepu, almorcemos juntos y tú te vas a Chillán, no puede ser. Así que nos vemos más rato, acuérdate”, dijo.

Stuardo, en tanto, señaló con una risa nerviosa, “hay un problema, partiendo por algo muy básico, tú no llegaste a las siete y media, yo sí, tú llegaste pasadas las 8″.

Finalmente, Stuardo aceptó. “Si me estás invitando a almorzar, Rodrigo, yo lo acepto, ningún problema y espero que sea algo rico”, señaló. “Te espero a la 1:30”, respondió él.

“Alto cringe”

El momento se viralizó en redes sociales, generando una serie de comentarios por parte de los cibernautas.

“Alto cringe”, “Pasó The Office y dijo Oh la weá incómoda”, “Qué incómoda la situación para la periodista”, fueron algunas de las reacciones.

Tras esto, Javiera Stuardo utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la situación.

“Dado la serie de videos que se han difundido en redes sociales, quiero aclarar que mi relación con Sepu es de una tremenda amistad de hace años“, aseguró la joven.

“Siempre conversamos temas varios, y esa confianza y amistad traspasa la pantalla. En ningún momento me sentí incómoda, fue una talla de amigos y siempre de respeto“, sentenció.