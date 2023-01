Lucho Navarro: el comediante chileno que llegó a la TV de Estados Unidos 60 años antes que Fabrizio Copano

21 de Enero de 2023

El antofagastino apareció en el famoso programa de Ed Sullivan en 1962.

El comediante chileno Fabrizio Copano logró un verdadero hito en su carrera al presentarse en el programa The Late Late Show, conducido por el animador James Corden, instalando al humor chileno en uno de los programas más populares de Estados Unidos.

Para muchos, la presentación del nacional fue un verdadero hito histórico, pero lo cierto es que Copano no es el primer comediante chileno que llega a la pantalla chica estadounidense.

Tras su presentación, se viralizaron registros del humorista antofagastino Lucho Navarro, quien hace 60 años actuó en el famoso programa de Ed Sullivan.

El artista se enfrentó a los televidentes norteamericanos en octubre de 1962, con un chiste de las 500 millas de Indianápolis. Con un inglés básico, el chileno logró sacar risas con una serie de sonidos y gestos graciosos.

The Ed Sullivan Show fue uno de los espacios televisivos más importantes de la historia de Estados Unidos. En su set pasaron estrellas como Elvis Presley, The Beatles, The Jackson 5, The Supremes y The Doors, entre otros.

La carrera de Lucho Navarro

Lucho Navarro comenzó su carrera en la década de los 50 en Valparaíso, en donde tuvo un programa de radio. Tras esto realizó múltiples espectáculos y giras por el país.

En 1960 se instaló en Miami, donde consolidó su carrera a nivel latinoamericano. Se presentó en varios escenarios de Estados Unidos, México y Venezuela. Volvió a los escenarios chilenos en 1992, en el Festival de Viña del Mar.

Navarro murió en Estados Unidos en enero de 1994 a los 60 años, luego de sufrir complicaciones de salud por un cáncer de próstata que se le había diagnosticado dos años antes.