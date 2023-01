“¿Es necesario armar mesas para todo?”: el descargo de José Antonio Neme por gestión contra el comercio ambulante

25 de Enero de 2023

José Antonio Neme criticó la creación de mesas para tratar los temas y que no se tome ninguna decisión concreta.

José Antonio Neme, periodista, lanzó un fuerte descargo por la gestión que han realizado las autoridades en contra del comercio ambulante.

Ocurrió durante la edición de este miércoles de Mucho Gusto, mientras junto a Paulina de Allende-Salazar junto al gobernador Claudio Orrego y Adolfo Numi, presidente de la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs, conversaban sobre el tema.

“¡¿Es necesario armar mesas para todo?! O sea, mesa para seguridad pública, mesa para Meiggs, entonces: ¿No hay nadie que sepa qué cresta hacer en este país? Perdón que se lo diga de esta manera, pero uno está hasta acá”, dijo José Antonio Neme en alusión a que perdían la paciencia.

En esa misma línea, el conductor del matinal de Mega insistió en su punto, indicando que “uno pregunta y dicen: Es que hicimos una mesa de seguridad, pero, ¿hay alguien que no esté de acuerdo que este país debe ser más seguro?“.

“La política de escuchemos a todos después termina en que no se escucha a nadie. ¿Hay alguien que tome decisiones en este Chile? ¿Sí o no?”, continuó José Antonio Neme.

Según José Antonio Neme, Chile “es un chiste”

Ante las palabras de José Antonio Neme, Claudio Orrego le explicó que hay mesas que sí son “operativas” y que se utilizan para así obtener la visión de todos los actores involucrados en un tema.

Aún así, el conductor del programa se mantuvo en su postura y declaró que el problema del comercio ambulante no solo compete al Municipio de Santiago, sino que es a nivel nacional.

“Este país es un chiste, Claudio Orrego. A uno le da pudor cuando escucha las noticias, porque las mesas, las mesas“, se descargó el periodista.

Continuando con su punto, José Antonio Neme indicó que “en cualquier parte del mundo uno sabe lo que tiene que hacer porque es autoridad, y para eso les pagan con los impuestos, para que tomen decisiones; lo que falta es convicción de saber qué hay que hacer”.

“Usted me pregunta, ¿y tú sabes qué hay que hacer?, y no, porque por eso estoy haciendo un matinal, o si no estaría de gobernador, Presidente o ministro”, remató.