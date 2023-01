“Ella es un bombón”: padre de Wanda Nara habló de su hija y de la China Suárez

26 de Enero de 2023

El conflicto entre las modelos estalló en octubre de 2021, luego que Nara acusara públicamente a la ex de Benjamín Vicuña de querer destruir su familia.

Por El Dínamo

Compartir

Andrés Nara, padre de la modelo trasandina, Wanda Nara, comentó el cambio de look de su hija y le mandó un recado a todos quienes señalan que ella le copia el look a la actriz María Eugenia “China” Suárez.

Conocido por ser un hombre que realiza declaraciones sin filtro, Andrés Nara dio una entrevista al programa Intrusos de Argentina donde, además, contó que se casará con su novia Alicia, quien es vedette y con quien tiene 28 años de diferencia.

“¿Te gustó el look morocho de Wanda?”, le preguntó el periodista Juan Etchegoy cuando el programa estaba en vivo. “Le queda muy bien, ella es un bombón y una mujer hermosa, se puede hacer lo que quiera que le va a quedar hermoso”, respondió.

“Me sorprendió porque jorobaron entre Zaira y Wanda con que se parecían mucho con el look, a ella le gusta jugar a esos cambios”, agregó Andrés Nara.

En esta misma línea, Etchegoyen le consultó si creía que la decisión de su hija había sido para poder parecerse a la ex pareja de Benjamín Vicuña, a lo que el padre de Wanda dijo: “No la sigo a la China y no tengo idea de ella. Seguramente le haya copiado el look a Wanda, la verdad que no tengo nada para ver ahí y no lo seguí eso”.

La crisis del “Wandagate”

El conflicto entre Wanda Nara y China Suárez estalló en octubre de 2021, luego que la empresaria acusara públicamente a la cantante de querer destruir su familia.

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, publicó Wanda Nara en sus redes sociales, mientras que medios argentinos apuntaban a Eugenia Suárez, lo que se confirmaría horas más tarde.

Tras la separación oficial de Nara con el ex jugador de la selección trasandina, Mauro Icardi, las dos modelos decidieron evitar cualquier tipo de conflicto, en especial mediante las redes sociales.