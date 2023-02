“No soy físicamente capaz”: las graves enfermedades que forzaron el retiro de Ozzy Osbourne

1 de Febrero de 2023

El artista de 74 años publicó una dura carta en donde confirmó que dejará los escenarios debido a sus problemas de salud.

John Michael Osbourne,​ más conocido como Ozzy Osbourne, impactó a sus seguidores al anunciar la cancelación de su gira por Europa, en lo que se consideró como una señal directa de su retiro de los escenarios.

En una dura y sentida carta en redes sociales, el músico de 74 años reconoció que los sus múltiples problemas de salud -que arrastra a partir de una caída sufrida en el baño de su casa en 2019- le impedirán ponerse de pie en un escenario.

“Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis leales fans. Como todos ustedes saben, hace cuatro años, en este mismo mes, tuve un grave accidente en el que me dañé la columna vertebral”, expresó el británico.

El legendario vocalista de la banda Black Sabbath agregó que “me siento honrado por la forma en que todos ustedes han guardado pacientemente sus boletos durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido. Fechas, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos”.

Osbourne señaló que su voz para cantar “está bien”, enfatizando que la cancelación de sus shows se debe principalmente a complicaciones físicas.

El cantante de metal también deslizó que esta cancelación marcaría el fin de su carrera, dando cuenta de los múltiples intentos de su equipo artístico para organizar eventos sin afectar su estado de salud. “Nunca me hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera. A mi equipo se le están ocurriendo ideas sobre dónde podré actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país”, expresó.

La frágil salud de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne sufre varios problemas de salud, generados principalmente por los excesos y el estilo de vida poco saludable que cultivó durante su juventud.

El cantante tuvo complicaciones en su espaldas previas a la caída de 2019, ya que en 2003 tuvo un grave accidente en una moto quad. En aquella oportunidad el intérprete estuvo internado con respiración artificial, siendo intervenido por la fractura de su clavícula y siete costillas.

Por años sufrió temblores en sus manos, los que inicialmente él mismo había vinculado a su adicción a las drogas. En 2020 el músico confirmó que padecía la enfermedad de Parkinson.

Los problemas en la columna, sumados a los efectos del Parkinson, lo llevaron a someterse a tratamientos con células madre, fisioterapia y tratamiento Hybrid Assistive Limb, una técnica que usa un exoesqueleto robótico.