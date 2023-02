Ted Danson encabezará nueva serie basada en El Agente Topo

8 de Febrero de 2023

La serie inspirada en El Agente Topo será escrita por el guionista y actor Mike Schur.

Compartir

El Agente Topo, documental de la directora Maite Alberdi y que logró una nominación a los Premios Oscar, será la inspiración para una nueva serie encabezada por los comediantes Mike Schur y Ted Danson.

El primero es conocido por ser uno de los guionistas de la popular versión norteamericana de The Office, además de ser el creador de otras comedias como Parks And Recreation, Brooklyn Nine Nine y The Good Place. En tanto, Danson fue uno de los protagonistas de esta última.

Según reportó Deadline, Mike Schur será el encargado de escribir esta nueva apuesta, mientras que Ted Danson interpretará al personaje inspirado en Sergio Chamy, protagonista de El Agente Topo, un hombre que se convierte en investigador privado y se infiltra en un hogar de ancianos en El Monte.

Tanto Schur como Danson, además, serán los productores ejecutivos del nuevo proyecto que aún no tiene fecha de estreno y tampoco un nombre tentativo.

El medio antes citado agregó también que son varias las plataformas de streaming que buscarán quedarse con esta nueva serie inspirada en El Agente Topo. Entre ellas están Netflix, Apple TV+, Prime Video y HBO/Max.

¿De qué se trata El Agente Topo?

El Agente Topo cuenta la historia de Sergio, un viudo de más de 80 años que es contratado por una agencia de investigación privada que le encarga la misión de infiltrarse en un asilo.

Allí, deberá descubrir si la madre de una clienta esta siendo víctima de abusos por parte de los funcionarios que trabajan en el lugar.

En medio de su investigación, Sergio se dará cuenta de las distintas problemáticas que enfrentan quienes se encuentran en este lugar, generando lazos que jamás olvidará.