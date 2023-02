Con nuevo look incluido: la romántica imagen de Carmen Zabala junto a Nicolás Oyarzún

9 de Febrero de 2023

Los actores de Mega compartieron una imagen juntos luego que se confirmara su relación.

La actriz Carmen Zabala y el actor Nicolás Oyarzún confirmaron su relación y compartieron una romántica imagen juntos, donde también se mostró un colorido cambio de look de la integrante de la teleserie nocturna Hijos del desierto de Mega.

En la imagen, que fue publicada en el Instagram del actor, se pudo ver a la actriz con su pelo corto y rosado posando junto a Oyarzún, quien es parte del elenco de las ficciones de la señal de Bethia.

En la fotografía, el integrante de Edificio Corona citó la canción de Chris De Burgh, Lady in Red: “Lady in red is dancing with me, cheek to cheek (La dama de rojo está bailando conmigo, de mejilla a mejilla)”.

La confirmación del romance

Las primeras señales sobre la relación entre Carmen Zabala y Nicolás Oyarzún fueron entregadas por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien durante una transmisión a través de redes sociales, la que realizó en medio de sus vacaciones, entregó mayores detalles sobre el vínculo.

En unas imágenes mostradas por la panelista de Zona de Estrellas es posible ver al actor junto a la actriz durante el show de Björk en el festival Primavera Sound que se llevó a cabo en noviembre pasado en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

“Se pone detrás de ella, le soba la espaldita, hay besitos en el cuello”, detalla Gutiérrez mientras revisó las imágenes ante la atenta mirada de todos sus seguidores.

Esta sería la primera relación que tendría Carmen Zabala luego del quiebre que vivió con Gabriel Urzúa, quien es padre de su hija.

Nicolás Oyarzún, en tanto, ha sido blanco de rumores en el último año, luego de que a fines de 2021 se confirmara su separación con quien fuera su esposa, la veterinaria Francisca Bodelón.