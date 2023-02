No habrá más reina del Festival de Viña del Mar: las ganadoras más recordadas del concurso

9 de Febrero de 2023

Sergio Marabolí, ex director del diario La Cuarta, dio por hecho que el evento que se realiza desde 1979 no se realizará este año, dejando atrás una historia de luces y polémicas.

El regreso del Festival de Viña del Mar tras dos años de ausencia estará marcado por varios cambios, entre ellos el fin de una tradición llena de luces, pero también de polémica. Se trata de la elección de la reina del evento, que desde 1979 se transformó en un verdadero show paralelo que en ocasiones eclipsó el espectáculo artístico.

Sergio Marabolí, ex director del diario La Cuarta -medio que por años estuvo a cargo de la votación realizada por la prensa acreditada festivalera- dio por hecho que la elección no se hará a partir de este año.

De acuerdo al actual director de La Hora, señaló que por este año no se elegirán ni a la reina ni al rey del certamen, debido a que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), no lo tendría considerado “por un tema de feminismo, de cosificación a la mujer“

“No está en duda. Es un hecho que no corre. Ella dijo que los reyes de Viña no se van a hacer, no con el apoyo de ella. Pero sí tengo información de que se está haciendo algo alternativo para paliar esta bajada de los reyes de Viña”, expresó el periodista a BioBioChile.

Con esta decisión, se pondrá fin a una tradición de más de 40 años, que dio pie a escándalos, reconocimientos e incluso temas políticos.

De elección no oficial a evento paralelo

La elección de la reina del Festival de Viña del Mar comenzó de manera no oficial desde 1979, cuando de forma espontánea se declaró como soberana a la coanimadora del evento, María Graciela Gómez. En 1982, la deslumbrante italiana Raffaella Carrà también fue reconocida como reina, mientras que en 1986 fue premiada la mexicana Lucía Méndez.

Recién en 1984 se instauró el premio como un reconocimiento de belleza y simpatía de parte de la prensa acreditada para la cobertura festivalera. Durante los años siguientes surgieron otros elementos como el intenso conteo de votos en el Hotel O’Higgins, la entrega de una corona y una joya para la ganadora y el popular piscinazo.

Uno de los momentos más particulares de este evento paralelo ocurrió en 1988, cuando la representante peruana de la competencia internacional Marcela “Mache” Sánchez fue descalificada por un supuesto plagio de su canción “No vas a hacerme el amor”.

Lo cierto es que la artista fue apartada debido a que su tema decía varias veces la palabra “No”, la que aludía directamente a la opción del plebiscito de salida que ponía fin a la dictadura de Augusto Pinochet, la que finalmente se impuso.

Por lo mismo, la entrega del cetro para Sánchez fue interpretado como un gesto de protesta por parte de los medios que se encontraban en el festival.

La elección de la reina siempre se vio como un concurso de belleza. Durante los años 90 varias cantantes, actrices y modelos se llevaron la corona. Sofía Vergara, Thalía, Yuri, Patricia Manterola, Natalia Oreiro, Gloria Trevi, Pampita y Catherine Fulop fueron algunas de las triunfadoras internacionales, a las que se sumaron las chilenas Myriam Hernández, Paola Falcone y Tonka Tomicic.

Pero durante el año 2000 se rompierton todos los paradigmas previos, ya que los periodistas acreditados eligieron a la cantante cubana Celia Cruz. La artista, que por entonces tenía 74 años, fue reconocida por la gran simpatía que expuso ante los medios durante su paso por la Ciudad Jardín.

El ingreso de la farándula

El 2003 fue un verdadero quiebre en la elección de la reina del Festival de Viña, ya que se consideró como el ingreso oficial de la farándula al evento. En aquel año la ganadora fue María Eugenia Larraín, conocida como Kenita Larraín, quien se presentó al ser modelo del programa satélite La Movida del Festival del organizador Canal 13.

La consolidación de esta tendencia se reflejó en la elección de 2005, cuando resultó ganadora la modelo argentina Luciana Salazar. La trasandina fue presentada especialmente por el programa SQP de Chilevisión para participar, siendo la primera ganadora en no tener ningún tipo de vínculo con la organización del certamen internacional.

En los años siguientes la elección de la reina se tomó la atención de los medios y de los espectadores, generando un suspenso mayor que cualquier otro show del festival. Durante los últimos años la votación se convirtió en una verdadera guerra entre canales, en donde los rostros recurrían a cualquier elemento para sacar ventaja sobre su competidor.

Esta etapa también estuvo marcada por el destape total de las ganadoras a la hora de los piscinazos. La modelo argentina Andrea Dellacasa y la actriz chilena Sigrid Alegría se presentaron al límite de la desnudez completa, robando la atención de todos los reporteros.

Durante los últimos años la atención sobre la elección de la reina fue bajando, en medio de constantes pedidos de que la elección vuelva a ser exclusiva de personas que participan del festival.

Las ganadoras de las más recientes ediciones fueron la modelo chilena Kika Silva (2017), la modelo cubana Betsy Camino (2018), la bailarina Chantal Gayoso y la coreógrafa Rosita Piulats. Al igual que el Festival de Viña, la elección de la reina estuvo paralizada en 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19.