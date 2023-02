Pablo Chill-E acusa a equipo de Polimá Westcoast de silenciarlo en Viña 2023: “Aún así intentan opacarme”

24 de Febrero de 2023

Según diversos registros, Pablo Chill-E tuvo problemas con el audio cuando acompañó a Polimá Westcoast en Viña 2023.

Compartir

Pablo Ignacio Acevedo Leiva, conocido popularmente como Pablo Chill-E, ocupó su cuenta de Instagram para lanzar una grave acusación en contra del equipo de su colega Polimá Westcoast.

Los dos artistas urbanos se presentaron en el escenario de la Quinta Vergara, en el marco de la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2023, para interpretar la canción “My Blood“.

Sin embargo, sobre todo en redes sociales, el público se manifestó ante un posible problema de audio con Pablo Chill-E, a quien no se le escuchaba cantar. Mientras en TV no se escuchó nada, en vivo muy poco.

El mismo verso pero con audio en vivo / audio en la tele… son unos csm arriba Pablo Chill-e #polima pic.twitter.com/gd59PShvKt — Vai Henríquez (@vaihenriquezs) February 24, 2023

A través de su cuenta de Instagram, el oriundo de la comuna de Puente Alto no dudó en arremeter en contra del equipo de Polimá Westcoast.

“Malayas ctm (sic) me silenciaron de pana. Polimá Westcoast eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, peto tu equipo es una mierda. No pienso mal de ti, pero dudo que haya sido un error técnico, si ensayamos cualquier veces y cuando tenia que subirme no me tenían ni micrófono”, acusó.

En esa misma línea, Pablo Chill-E remató su publicación asegurando que “no saco música hace años y aún así intentan opacarme. Jajaja, bonita”.

INSTAGRAM.

Pablo Chill-E y la alegría por Polimá Westcoast

Aún en la Quinta Vergara, Pablo Chill-E conversó con algunos medios, donde se refirió a lo que subirse al escenario y ser parte del show de Polimá Westcoast en el Festival de Viña del Mar 2023.

“Estuvo bacán, solo que el equipo de sonido estuvo malo. No sonó pa’ fuera”, dijo el artista a ADN Radio. Aún así, destacó que “estuvo rico, bacán, agradecido. Y contento por el Poli (…) Estoy contento que se haya ganado las dos Gaviotas“.