Esta es la parrilla de artistas de la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2023

16 de Febrero de 2023

El pop, la música urbana y el humor se tomarán la quinta noche del Festival de Viña del Mar.

Compartir

El Festival de Viña del Mar 2023 contará con diversos estilos dentro de su parrilla de artistas como la música urbana, el rock argentino, el folclor nacional, la música mexicana, entre otros.

La quinta noche del certamen, el jueves 23 de febrero, el pop colisionará con el humor y el género urbano chileno en la Quinta Vergara.

Durante esta penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2023, además, conoceremos a los finalistas de las competencia folclórica e internacional.

Christina Aguilera

Uno de los puntos altos que tendrá el Festival de Viña del Mar 2023 será contar con la presencia y el debut de Christina Aguilera, una de las figuras del pop más importantes de la década del 2000.

La norteamericana es una cantautora, actriz, productora y empresaria estadounidense ganadora de seis Grammy, reconocida por su poderosa voz y exitosas canciones.

A lo largo de su carrera, la que empezó a los ocho años en un programa de talentos, ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. También recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y tiene el prestigioso honor de ser la única artista menor de 30 años incluida en la lista de la revista Rolling Stone de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos.

Entre sus éxitos destacan “Reflection” para la banda sonora de la película Mulan de Disney, “Genie in a bottle”, “What a Girl Wants” y “Ven Conmigo“. Todos ellos, encumbrados en el número uno del Billboard Hot 100, lo que la convierte en la tercera artista femenina, y la cuarta en general, en encabezar la lista durante tres décadas consecutivas (1990, 2000 y 2010).

Christina Aguilera ha realizado poderosas colaboraciones y ha formado parte de bandas sonoras de clásicos como Moulin Rouge. Una gran estrella mundial con 18 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Su última producción llamada Aguilera, fue grabada completamente en español donde destacan colaboraciones con artistas como Becky G, Nicki Nicole, Ozuna, Tini, Christian Nodal y Nathy Peluso.

Fabrizio Copano

En el humor, Fabrizio Copano regresa por segunda vez al Festival de Viña del Mar, luego de su aplaudida presentación en la edición de 2017.

El comediante si bien saltó a la fama en el 2009 como parte del elenco de El Club de la Comedia, con el tiempo su carrera asciende.

El artista ha realizado múltiples presentaciones en el extranjero con rutinas emitidas por importantes plataformas de streaming. Recientemente, se presentó con gran éxito en el programa The Late Late Show de James Corden.

Polimá Westcoast

El artista nacional de descendencia angoleña Polimá Westcoast también dirá presente tanto en el escenario como en la seis noches del Festival de Viña del Mar 2023, ya que oficiará como jurado del certamen.

Es uno de los fenómenos de la escena urbana y actualmente, el chileno con más oyentes mensuales en Spotify (16 millones). Inicia su carrera en 2015 y entre sus éxitos destacan “Cu4tro”, “Baby Otaku”, “Sextime” y “Kawaii”, este último grabado con el artista colombiano J Balvin.

Su súper éxito “Ultra Solo” junto a Pailita acumula en la actualidad más de 170 millones de visualizaciones en Youtube y más de 350 millones de streams a nivel mundial, entre la versión original y remix, esta última grabada junto a Paloma Mami, Feid y De la Ghetto.

Este año, Polimá Westcoast fue galardonado como uno de los 100 jóvenes líderes del país y fue el encargado de abrir los tres shows de Daddy Yankee en Chile.