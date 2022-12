Pablo Chill-E recordó su trabajo con Bad Bunny: “Estaba nervioso, medio atrapado”

15 de Diciembre de 2022

Pablo Chill-E grabó el tema "Hablamos Mañana" junto a Bad Bunny, el que fue lanzado en 2020.

Pablo Ignacio Acevedo Leiva, conocido popularmente como Pablo Chill-E, fue el protagonista del nuevo episodio del programa Urbanos de TVN, conducido por María Luisa Godoy.

En el docureality, donde presentó a su familia y la casa donde vive, el artista habló en extenso de su carrera, sus problemas con las autoridades y de su coordinadora Shishigang.

Pero en esta oportunidad, Pablo Chill-E se refirió a lo que fue grabar la canción “Hablamos Mañana” junto a Bad Bunny, tema que forma parte del disco “YHLQSMDLG” del puertorriqueño, lanzado en 2020.

El tema surgió cuando Godoy le consultó si se sentía el líder del género urbano en nuestro país. “La gente cree que soy el líder, pero yo no“, respondió el puentealtino, a lo que la animadora le recordó la colaboración con el “conejo malo”.

“Fui el primero en ser conocido en otros países, aparece hacer la canción con Bad Bunny, me dejó arriba. Era mi máximo referente, pero en ese momento él estaba brígido. Yo igual estaba nervioso, medio atrapado, pero después decía en mi mente tiene que salir bien, es un tema con Bad Bunny, tú eres el Pablo, pero igual era cuático”, reconoció Pablo Chill-E.

Pablo Chill-E cantó con Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Según recordó el intérprete de “Vibras”, “estaba en la casa y de repente al otro día estaba en Miami, después saludaba a Bad Bunny. Era loco y ahí era más chico todavía, tenía 19″.

Además, esto le permitió ser parte del concierto que ofreció Bad Bunny en nuestro país el pasado mes de octubre, donde Pablo Chill-E subió al escenario en el Estadio Nacional para interpretar “Hablamos Mañana”.

La fama de Pablo Chill-E

En otro pasaje del programa Urbanos, María Luisa Godoy le consultó a Pablo Chill-E si se le había pasado la mano con la fama, a lo que él respondió que “nunca se me han subido los humos“.

“Me centra cuando veo a las weones pesados, desagradables, que creen que porque son famosos o más conocidos tienen que ser pesados con la gente, y eso me motiva a seguir siendo más simpático“, aseguró.

Además, admitió que “me gusta darle tiempo a la gente, si no fuera por ellos, nosotros no estaríamos aquí, y no cuesta nada si para uno es un minuto y para ellos queda toda la vida”.