Polimá Westcoast desclasificó cómo nació su hit “Ultra Solo” junto a Pailita

22 de Febrero de 2023

Polimá Westcoast conversó con la prensa en la previa de su debut en el escenario del Festival de Viña del Mar 2023.

Polimá Ngangu Miguel Orellana, conocido artísticamente como Polimá Westcoast, será el encargado de cerrar la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2023, misma jornada en la que se presentarán Christina Aguilera y Fabrizio Copano.

Durante la tarde de este miércoles, el artista urbano chileno conversó con la prensa sobre cómo será este show que tiene planeado, el que calificó como “personal”, donde espera mostrarle al mundo la calidad de intérprete que es.

En la oportunidad también aprovechó de referirse a “Ultra Solo“, canción que lanzó a principios de 2022 y que con el paso de los meses logró un alcance internacional. De hecho, la misma Dua Lipa la bailó y coreó en una fiesta en España.

“Ultra Solo significa mucho para mí, es algo que tiene mucha pasión, mucha fuerza, porque siento que todo lo que apele al sentimiento es un factor común quie compartimos como seres humanos”, dijo Polimá Westcoast sobre su canción.

Junto con eso, el artista de ascendencia angoleña reconoció que “cuando hice la canción me sentía literalmente así. Por mi trabajo han pasado muchas situaciones que me encuentro así: tuve que pasar la Navidad solo, el Año Nuevo solo, con mi equipo de trabajo pero éramos tres personas”.

“Me faltaba ese cariño familiar, el cariño que te da la gente. En verdad me sacrifico mucho por esto, en verdad lo daría todo y lo volvería a hacer una y otra vez. Es algo que amo, es mi pasión”, agregó.

El proceso de grabación

Polimá Westcoast grabó el tema en Argentina, en una época donde estuvo durante un mes. El día previo a la grabación, el chileno se encontraba junto a su colega trasandino Duki y 24 horas después le confesó que se había contagiado de COVID-19.

“Yo lo había visto, estuve con él, carretié con él. Ese día en la mañana me levanté, nunca pensé que tenía COVID, gracias a Dios no me dio, me mantuve positivo, fuerte y fui para el estudio. Iba a ir con él, pero tenía COVID, me dejó solo”, contó.

Con las llaves de su estudio, Polimá Westcoast llegó y ocurrió algo que no había experimentado. “Lo especial de esa canción es que la grabé en una toma. O sea, es como una especie de freestyle porque no lo escribí, era como me sentía ahí. Lo canté, lo canté, lo canté y pum, hasta el coro”.

Posterior a que “naciera” la canción, su manager, Diego Sagredo, le comentó que “había un chico que iba en proyección, que era Pailita. Lo llamamos por primera vez, jamás había hablado con él, no nos seguíamos en Instagram ni nada. Lo llamé y contestó, con ese espíritu que tiene siempre, bien amoroso. Le mostré el proyecto y al otro día me mandó sus voces y nació la canción“.

“Esa canción siempre pensé que iba a llegar a ese punto, a los niveles que está en convertirse en Diamante y cómo ha recorrido por el mundo. Es algo que apela el sentimiento y en cada lugar que la canto, la gente la canta así con mucha fuerza, como si fuese un himno, es especial para mí”, agregó.

Por lo mismo, Polimá Westcoast espera que “cuando la cantemos en la Quinta Vergara genere eso, esa sensación, esa vibra esperanzadora, de no quedarse solo. El llamado de Ultra Solo es para salir adelante”.