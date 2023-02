VIDEO – Entre lágrimas y con invitados: así fue el show de Nicki Nicole en Viña 2023

25 de Febrero de 2023

Nicki Nicole fue la encargada de cerrar la nueva edición del Festival de Viña del Mar.

Nicole Denise Cucco, conocida artísticamente como Nicki Nicole, fue la encargada de bajar la cortina del Festival de Viña del Mar 2023, con un show donde repasó sus más grandes éxitos.

“Frío“, “Colocao“, “Plegarias” y Baby” fueron algunas de las canciones que las miles de personas que aún seguían en la Quinta Vergara bailaron y ovacionaron.

El show de Nicki Nicole también contó con varios invitados. El primero en salir a escena fue Young Cister, con quien interpretó la versión remix del tema “La Terapia“.

A él, posteriormente, se sumaron también Cris Mj y Standly, con quienes presentaron la versión remix del éxito “Marisola“, uno de los más aplaudidos.

Pero no fueron los únicos. La argentina también invitó a sus compañeros en el jurado del Festival de Viña del Mar 2023 cuando tocaba “Otra noche“, en el que incluyó algunos pasajes de “Todos Juntos” de Los Jaivas en versión cumbia. Ahí, Juanita Parra se robó todas las miradas con su baile.

Nicki Nicole homenajeando a Los Jaivas con Juanita y todo el jurado en el escenario #Viña2023 pic.twitter.com/zKGgMgQblh February 25, 2023

El momento más emotivo de Nicki Nicole

Nicki Nicole cerró la primera parte de su show con la aparición de María Luisa Godoy y Martín Cárcamo para entregarle la Gaviota de Plata a pedido del público del Festival de Viña del Mar.

“Me da algo. Es que no sé qué decir, estuve toda la semana desde el otro lado. Los nervios que tenía gente, la confianza que me dieron de principio a fin. Gracias”, dijo la trasandina.

Pero al darse cuenta que el público quería más, es decir, la Gaviota de Plata, Nicki Nicole no pudo evitar la emoción por lo que estaba viviendo. Martín Cárcamo la abrazó y la intérprete dejó caer algunas lágrimas de felicidad.

La cantante no sabía qué decir mientras sostenía sus galardones. Una vez que recuperó el aire, señaló que “más allá de este reconocimiento que es gracias a ustedes, lo que ustedes me generan no se compara con nada. Este recibimiento me cambia la vida, lo voy a recordar siempre“.

Nicki Nicole cerró su show con “Wapo traketero“, cerrando así la 62ª versión del Festival de Viña del Mar.