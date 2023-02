“Abúrrete de mentir”: Anita Alvarado emplaza a Daniela Aránguiz tras nueva polémica con Jorge Valdivia

28 de Febrero de 2023

Anita Alvarado no quiso quedar ajena a lo ocurrido recientemente con Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

Anita Ester Alvarado Muñoz, conocida popularmente como la “Geisha chilena”, no quedó ajena a la más reciente polémica protagonizada por Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia durante este lunes.

En primera instancia, la ex Mekano reveló que el padre de sus hijos mantenía una relación con la diputada Maite Orsini mientras, en paralelo, le pedía que retomaran su relación.

Ayer en la mañana, la ex pareja protagonizó una fuerte pelea en la vía pública, que terminó con la intervención de Carabineros y una denuncia de oficio.

Con todos estos antecedentes, Anita Alvarado realizó una transmisión en su cuenta de Instagram, donde comenzó reconociendo que “me pongo nerviosa, porque te voy a desenmascarar“.

“Cuando dijiste que no tenías problemas con él, que eran amigos, ¿qué te importa si él anda con otra persona?. Ay, la diputada tanto, ¿qué importa si es diputada? ¿Sabes lo que te duele? Que a ella no le puedes decir: Es que andas por interés con mi marido“, lanzó la “Geisha chilena”.

Anita Alvarado agregó, además, que “ahora que estás tan picada porque él fue a buscar su ropa, no es que tú lo echaste, no es que le tiraste la ropa para afuera, mentira. Él fue a buscar su ropa y no aceptaste que el fuera a buscar su ropa porque no te gusta que te dejen, te gusta tener la razón“.

“Te dejaría internada”

Anita Alvarado también le recordó a Daniela Aránguiz que “tú dijiste que no era tu marido, es tu ex. ¿Qué te duele? ¿Que (Maite Orsini) sea linda? ¿Que sea inteligente? ¿Abogada? Entonces ahora, tú tienes que demostrar todo lo que dijiste“.

“Eres arquitecta, sí, eres una gran arquitecta de la mentira. Ya abúrrete de mentir (…) Eres patética. Entonces, no encontraste nada mejor que pegarle”, aseveró.

Por lo mismo, indicó que “si yo fuera psicóloga, te mandaría al psiquiatra, y te dejaría internada para que te recuperaras, honestamente. ¿Cómo no vas a tener una amiga? Alguien que te diga: Entiende, esto ya no resultó“.