VIDEO – La reacción de Pedro Pascal al ver los tuits “sucios” de sus fans

6 de Marzo de 2023

El actor chileno quedó descolocado luego que una periodista le mostrara los mensajes sexuales en plena alfombra roja.

Compartir

El actor chileno Pedro Pascal quedó completamente descolocado luego que una periodista le mostrara una serie de tuits con contenido sexual que le dedicaron sus fans.

El protagonista de The Mandalorian y The Last Of Us se encontraba en plena alfombra roja cuando una reportera del medio Access Hollywood le mostró un celular con varios mensajes, para pedirle que los leyera en voz alta.

Con una sonrisa incómoda, Pascal repasó los textos y se negó a leerlos. “¡Sucios!“, señaló el artista nacional, quien con amabilidad intentó salir de la situación.

this is the worst thing I’ve ever seen pic.twitter.com/7npzBOqCxk — lauren | tlou & mando spoilers (@djarinluck) March 1, 2023

El gran momento de Pedro Pascal en Hollywood

Pedro Pascal está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera en Hollywood. El actor de 47 años participó hace algunas semanas como invitado estelar de Saturday Night Live (SNL), uno de los programas de televisión más vistos de Estados Unidos.

En su presentación, el actor relató que “nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que arrancar de Pinochet“.

Sobre su familia chilena, Pascal comentó que son “valientes”, agregando que “los amo, los extraño y por favor, dejen de dar mi información personal“.

“Nací en Chile y mis 34 primos siguen ahí, están muy orgullosos de mí. Sé que están orgullosos porque le han dado mi número de teléfono a cada persona que se les cruza. Lo que significa que todos los días alguien en Santiago me manda un mensaje ofreciéndome ir a su matrimonio o si les puedo cantar cumpleaños feliz o sí Baby Yoda es desagradable en la vida real”, detalló en modo de broma.