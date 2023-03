Novio de Becky G admite infidelidad y pide perdón: “Dañé a la persona que más amo”

27 de Marzo de 2023

El jugador le habría sido infiel a la artista con "varias mujeres".

Compartir

Tras siete años de relación y a nueve meses de contraer matrimonio, la relación entre la cantante Becky G y el futbolista argentino, Sebastian Lletget está en el ojo del huracán por una infidelidad.

Todo comenzó con una serie de acusaciones anónimas desde la cuenta en Instagram “Ja29poo”, quien reveló, en medios de los preparativos para la boda, que el jugador de 30 años le fue infiel a la artista con varias mujeres.

“Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo“, decía la publicación.

Posterior a ello y desde que se hizo pública la acusación, la pareja mantuvo completo silencio, esto hasta el día de hoy, cuando el novio de la intérprete de “Mayores” compartió un comunicado en su cuenta de Instagram admitiendo la infidelidad y reconociendo sus errores.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, expresó el jugador del equipo de fútbol FC Dallas.

“He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones”, agregó.

Luego de admitir lo mal que lo ha pasado, expuso los cambios que realizará. “He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación“.

“Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados“, finalizó.