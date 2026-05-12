Habría estado ebrio e insultó a asistente: club deportivo revela detalles inéditos de la agresión al diputado Javier Olivares

El diputado no fue invitado al evento donde ocurrió el hecho y también habría incitado al conflicto.

El club deportivo en el que se registró la agresión que denunció el diputado Javier Olivares (PDG) emitió una declaración pública con nuevos detalles de lo ocurrido la madrugada del domingo.

En el documento, en primera instancia, señalaron que “como Club Deportivo Montevideo de la comuna de Olmué, queremos manifestar públicamente nuestra posición respecto de los hechos ocurridos durante la celebración de nuestro aniversario número 53“.

“Nuestra institución es una organización social y deportiva que, desde sus inicios, ha trabajado por generar espacios de encuentro, recreación y deporte en un ambiente de sana convivencia para socios, jugadores, familias y comunidad en general. En virtud de ello, rechazamos categóricamente toda manifestación de violencia, cualquiera sea su origen, forma o circunstancia“, precisaron.

Con respecto a la celebración del aniversario “realizada el sábado 9 de mayo de 2026, y que contó con la participación de socios, jugadores y familias del club, ocurrieron lamentables hechos que involucraron al diputado Javier Olivares, quien asistió al evento por iniciativa propia, sin tener la calidad de invitado oficial de la actividad“.

“El parlamentario ingresó al recinto aproximadamente a las 00:27 horas del día 10 de mayo, manteniendo una actitud festiva y altamente extrovertida, acompañado de un equipo que registraba audiovisualmente distintos momentos de la jornada. Considerando su comportamiento, expresiones y forma de actuar durante la actividad, se presume que el diputado se encontraba bajo los efectos del alcohol“, revelaron.

En medio de todo eso, continuaron, “se produjo un incidente con una de las asistentes al evento, a quien posteriormente el diputado dirigió expresiones ofensivas e insultos, situación que generó la reacción de su cónyuge, quien le propinó un golpe de puño en el rostro”. Eso sí, aclararon que en ningún momento hubo una “expresión de carácter político, tal como posteriormente ha sido señalado públicamente por el diputado”.

Olivares “reaccionó de manera agresiva, instando a continuar el enfrentamiento fuera del recinto, contribuyendo con ello a intensificar el conflicto”.

“La persona que agredió inicialmente al diputado también fue víctima de agresiones físicas por parte del propio diputado Javier Olivares y de integrantes de su equipo, quienes le propinaron golpes de puño y patadas de manera reiterada luego de darle alcance cuando este se retiraba del recinto. En dicha instancia intervino el hermano de la persona afectada, con el propósito de defender a su familiar, generándose posteriormente una riña entre ambas partes”.

El club deportivo quiso dejar en claro su rechazo “a toda agresión física sufrida por el diputado Javier Olivares, así como también a cualquier expresión de violencia o incitación al odio que pueda derivar en hechos de estas características”.

“Del mismo modo, rechazamos las amenazas y declaraciones posteriores emitidas por el parlamentario en contra de nuestro club y de sus integrantes, por cuanto estimamos que estas solo contribuyen a aumentar la tensión y perjudican el trabajo social, comunitario y deportivo que nuestra institución desarrolla desde hace más de cinco décadas”, cerraron.