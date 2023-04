Julia Vial se despide de La Red tras 17 años: “He sido muy feliz”

7 de Abril de 2023

La periodista era uno de los últimos rostros "históricos" que quedaban en el canal en medio de su profunda crisis económica.

La periodista Julia Vial entregó un emotivo mensaje de despedida para La Red, canal en donde trabajó por 17 años y el que dejará en medio de una profunda crisis económica.

En su cuenta de Instagram, la comunicadora confirmó su salida de la casa televisiva, donde trabajó como conductora del Hola Chile -programa que salió del aire- y de otros espacios, como el desaparecido espacio farandulero Intrusos.

“Después de 17 años dejo La Red y lo hago tranquila, contenta, porque durante este tiempo aprendí muchísimo, compartí con tremendos profesionales y me hice grandes amigos que me seguirán acompañando en este viaje“, escribió.

En su mensaje, la profesional envió un mensaje a sus seguidores y a los televidentes. “A todos ustedes, que me apoyaron y me hicieron el aguante, mil gracias por tanto! Especialmente a mi querida Banda twittera que nunca me ha dejado sola. Soy tremendamente afortunada y he sido muy feliz“, recalcó.

La partida de rostros

Julia Vial era uno de los últimos rostros históricos que quedaban en La Red, estación que lleva casi un año con diversas dificultades en su funcionamiento debido a los problemas económicos.

Tras la crisis -que derivó en despidos y sueldos impagos-, se concretaron las salidas de varias figuras potentes como Eduardo Fuentes y Eduardo de la Iglesia, quienes encontraron nuevas señales en donde desempeñarse.

Hasta ahora Vial era prácticamente la única en seguir ligada a la estación, a pesar de las múltiples dificultades con el pago de salarios y cotizaciones.

“Ha sido duro, difícil, ha sido un tiempo de reflexión, sobre todo porque en el canal éramos como una familia”, declaró la periodista en una entrevista al programa Buenas Noches a Todos.