Con votos de RN, la UDI y el PS: Comisión de Hacienda del Senado oficiará al Gobierno para que reevalúe recortes en salud

Las repercusiones que podría tener la medida en el funcionamiento de la red hospitalaria y en el engrosamiento de las listas de espera fueron los factores que llevaron a los parlamentarios a solicitar una explicación.

La inquietud parlamentaria por los recortes presupuestarios en salud que se manifestó el lunes durante la Cuenta Pública se encauzó esta jornada en el Senado. La Comisión de Hacienda acordó oficiar al ministerio que hoy dirige Jorge Quiroz (IND) para que reevalúe esta decisión.

Pese a que ayer fueron principalmente legisladores de signo opositor los que mostraron sus reparos al ajuste presupuestario en el Ministerio de Salud, senadores de distinto signo político se mostraron a favor este martes de solicitar explicaciones y una reevaluación de esta medida al Ministerio de Hacienda, por las eventuales repercusiones que podría tener en el funcionamiento de la red hospitalaria y en las listas de espera.

El presidente de la citada comisión, Javier Macaya (UDI), acotó que la decisión de oficiar a Hacienda se funda en que “la salud es un área especialmente sensible y nos interesa conocer con claridad cualquier recorte que se esté realizando”.

A su vez, la senadora María José Gatica manifestó: “Entendemos que existe un déficit presupuestario y que Hacienda ha instruido recortes en distintos ministerios. Sin embargo, cuando hablamos de una cartera que impacta directamente a las familias más vulnerables, que no tienen otra alternativa que atenderse en un hospital público, no podemos escatimar recursos. Por el contrario, debemos mejorar la gestión e incorporar más financiamiento, porque es precisamente lo que siempre ha faltado”.

La presidenta del Partido Socialista e integrante de esta instancia parlamentaria, Paulina Vodanovic, fue crítica con el Ejecutivo: “Es impresentable e inexplicable que el Gobierno decida reducir desde ya los recursos destinados a la salud pública, especialmente cuando el propio Presidente ha señalado que no se verán afectados los derechos sociales. La atención de salud es un derecho social y resulta indispensable garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas”.

“De manera transversal hemos solicitado al Ejecutivo, apoyando la petición formulada por la senadora María José Gatica, que deje sin efecto esta rebaja contemplada en el decreto firmado hace pocos días por el ministro de Hacienda”, añadió.

