Joanna Pérez tras remoción de Jouannet: “Sería muy riesgoso que haya una ocupación del Ministerio de Seguridad por un solo partido”

La líder del movimiento Demócratas cuestiona la manera en que el ministro Martín Arrau removió al subsecretario Andrés Jouannet a menos de 24 horas de la cuenta pública Y advierte sobre el riesgo de que el Partido Republicano monopolice el Ministerio de Seguridad.

La remoción de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad fue vertiginosa: el ministro Martín Arrau se lo comunicó a primera hora del martes, a dos semanas de haber asumido la cartera y pocas horas después de la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.

Joanna Pérez, diputada y presidenta del movimiento Demócratas, conoce bien a Jouannet: trabajaron juntos en la Comisión de Seguridad de la Cámara y compartían la plataforma del centro político desde el movimiento de la centroizquierda por el Rechazo. Por eso, no duda en calificar como un “error” del ministro Arrau la remoción del expresidente de Amarillos. “La forma probablemente empaña el trabajo que el propio ministro quiere hacer”, dice.

Pérez ve con temor el rumbo que pueda tomar el ministerio al constatar que los nombres que suenan para reemplazar a Jouannet y Quintana —la otra subsecretaria removida— provienen principalmente del Partido Republicano. Eso, según la diputada, sería “muy riesgoso” para un ministerio que necesita hablarle a un espectro más amplio que el de la derecha dura.

— ¿Le sorprendió la salida del subsecretario Andrés Jouannet?

—Sí, me sorprendió. Era un subsecretario que venía trabajando bien con el Congreso, con buena relación con los distintos sectores, y eso se necesita para los desafíos que tiene el país en materia de seguridad. Claramente llama la atención la forma, y creo que el ministro Arrau va a tener que explicarla. No tiene sentido el sigilo para hacer un cambio que, si bien se puede entender, debió haberse hecho con más respeto y dignidad. La forma probablemente empaña el trabajo que el propio ministro quiere hacer.

—¿Ustedes fueron advertidos de esta reestructuración en la reunión de seguridad que se hizo tras la Cuenta Pública?

—Lo que conversé con los equipos del presidente era que había una evaluación en curso, pero en ningún caso se pensaba que a menos de 24 horas se tomaría una decisión y se removería al subsecretario a primera hora de la mañana. Por eso insisto en las formas: no es lo correcto.

—Respecto al fondo, ¿es un error haber removido a Jouannet de manera tan prematura?

—Creo que sí. No se logró entender todo lo que él venía haciendo. Andrés Jouannet ha sido parte de la agenda de seguridad que estamos implementando desde incluso antes del Gobierno: fue diputado, presidió la Comisión de Defensa, presidió la Comisión de Seguridad Ciudadana. Viene con un compromiso que va más allá de los dos meses que alcanzó a estar en el cargo. También fue intendente de la Araucanía en un momento político inmensamente complejo. Creo que su evaluación, su gestión y su trabajo parlamentario no fueron suficientemente valorados.

—Usted mencionaba antes el riesgo de que exista un afán de monopolizar el ministerio por parte de Republicanos. ¿A qué se refería?

—Espero que no sea eso, porque la seguridad nos interesa a todos. Lo que aportaba Andrés Jouannet era precisamente una mirada amplia, desde el centro hacia la derecha. Los ministerios tan complejos como este requieren gestión, legislación y una visión integral que no puede venir de un solo sector.

—Los nombres que se manejan para reemplazarlo son principalmente del Partido Republicano. ¿Le preocupa eso?

—Son trascendidos, por eso lo planteo hipotéticamente. Pero uno esperaría que no haya una ocupación del ministerio por parte de un solo partido. Sería muy riesgoso: el sistema de seguridad es tremendamente complejo y requiere que la toma de decisiones sea compartida entre varios actores.

—¿Cree entonces que el Gobierno pierde amplitud con la salida del subsecretario?

—Pierde esa mirada transversal en una materia tan sensible como la seguridad. Y eso es riesgoso cuando tú quieres hablarle al 72% de la población que apoyó este gobierno. Ese universo no es solo republicano: hay un amplio espectro de personas que espera ser representado en las políticas públicas de seguridad.

—El senador Longton (RN) señaló que esto fue una torpeza política. ¿Cree que debiera cambiar la forma en que el gobierno se relaciona con los partidos?

—El ministro Arrau nos convocó el martes a conversar sobre la agenda de seguridad. Yo fui a dejarle 33 propuestas de la Comisión Especial contra el Crimen Organizado, que lleva más de 300 páginas de trabajo con más de 58 propuestas en materias migratorias, fronterizas y legislativas, muchas de ellas trabajadas junto a Jouannet. Creo que este paso se produjo de manera muy temprana en la evaluación que pudo haber hecho el ministro. Debemos ser claros en hacérselo saber, y eso es lo que hemos hecho hoy.

—¿Ve alguna diferencia entre el caso de Jouannet y el de la subsecretaria Quintana?

—Son casos distintos. A Andrés Jouannet lo conozco hace años: hemos trabajado juntos en seguridad desde el Congreso y desde la Intendencia, tenemos una mirada común. Su caso es diferente al de la subsecretaria Quintana, quien fue convocada directamente por la ministra Steinert. A Andrés lo invitó el propio presidente a ser parte de un proyecto amplio, desde el centro hasta los sectores más de derecha. Eso tiene un valor que el Gobierno, o al menos el presidente, siempre ha dicho valorar. Pero ese valor tiene que traducirse también en la forma y en los hechos.

—El ministro Arrau debe presentar hoy la estrategia nacional de seguridad en la Cámara, y lo hace sin subsecretario. ¿Era el momento adecuado para este ajuste?

—Es una señal poco afortunada. La estrategia nacional de seguridad es un anuncio de enorme relevancia y hacerlo sin el equipo completo no es la mejor imagen. Esperemos que lo que se presente hable a todos los sectores y no solo a uno.

—Salió la ministra Steinert, ahora salen los dos subsecretarios. ¿Se puede hablar de un fracaso en el diseño inicial del gobierno en materia de seguridad?

—No, sería muy apresurado decirlo. El gobierno lleva apenas dos meses y tiene todo el derecho a hacer las evaluaciones y los cambios que estime necesarios: esa es una facultad presidencial y no la cuestionamos.